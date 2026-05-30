VIDEO: Το «Αντίο» της Πέτρας Αργυρού και η δημόσια συγνώμη - Ποιους ευχαρίστησε
 30.05.2026 - 20:54
Με ιδιαίτερη συγκίνηση και εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, η Πέτρα Αργυρού αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό του SIGMA, βάζοντας τίτλους τέλους σε μια πορεία δύο δεκαετιών στον Όμιλο ΔΙΑ και το Τμήμα Ειδήσεων.

Η μέχρι πρότινος Γενική Διευθύντρια Ειδήσεων επέλεξε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων για να απευθύνει το τελευταίο της μήνυμα στους τηλεθεατές, κάνοντας έναν απολογισμό της διαδρομής της, αναγνωρίζοντας λάθη του παρελθόντος και εκφράζοντας δημόσια συγγνώμη σε όσους ενδεχομένως πίκρανε ή πλήγωσε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας.

«Κλείνει ένας 20ετής κύκλος και με τη δύναμη του Θεού θα ανοίξει ένας νέος», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησε να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον με αποφασιστικότητα, ακόμη και όταν αυτό είχε προσωπικό κόστος.

Σε μία από τις πιο ανθρώπινες στιγμές της τοποθέτησής της, η δημοσιογράφος παραδέχθηκε ότι δεν έλειψαν τα λάθη, τονίζοντας πως κάθε απόφαση που έλαβε είχε ως γνώμονα την ευθύνη και το καλό της κοινωνίας, της πατρίδας και του οργανισμού που υπηρέτησε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους συνεργάτες της, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, τους οποίους χαρακτήρισε «αφανείς ήρωες» της επαγγελματικής της διαδρομής, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη και τη συνεργασία τους όλα αυτά τα χρόνια.

Ξεχωριστή θέση στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της είχαν τρία πρόσωπα που, όπως είπε, καθόρισαν τη διαδρομή της. Πρώτος ήταν ο γιος της, τον οποίο ευχαρίστησε για την κατανόηση και τη στήριξη, παρά τις πολλές στιγμές που στερήθηκε την παρουσία της λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων.

Ακολούθως αναφέρθηκε στον πνευματικό της, πατέρα Μιχάλη της Έγκωμης, τον οποίο χαρακτήρισε στήριγμα στις δύσκολες στιγμές, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε και στον Κωστή Χατζηκωστή για την εμπιστοσύνη που της έδειξε και τις ευκαιρίες που της προσέφερε κατά τη διάρκεια της πορείας της στον Όμιλο.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε το κοινό για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που της έδειξε όλα αυτά τα χρόνια, ξεκαθαρίζοντας πως η αποχώρησή της δεν αποτελεί οριστικό αντίο.

«Δεν θα πούμε αντίο. Έχω ακόμη δύναμη, πίστη και πολλά να προσφέρω. Εις το επανιδείν», ανέφερε χαρακτηριστικά, ολοκληρώνοντας το μήνυμά της με ευχές προς τους τηλεθεατές.

Δείτε το βίντεο:

Η επιδημιολογική εικόνα για τον αφθώδη πυρετό, η εφαρμογή των μέτρων και τα ζητήματα που θέτουν οι κτηνοτροφικές και αγροτικές οργανώσεις θα απασχολήσουν δύο διαδοχικές συσκέψεις την Τρίτη στο Προεδρικό Μέγαρο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ το Σάββατο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

