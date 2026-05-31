ΑρχικήΠολιτικήΚρίσιμες επαφές για τον αφθώδη πυρετό - Σύσκεψη ΠτΔ με επιδημιολόγους και αγρότες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κρίσιμες επαφές για τον αφθώδη πυρετό - Σύσκεψη ΠτΔ με επιδημιολόγους και αγρότες

 31.05.2026 - 07:16
Κρίσιμες επαφές για τον αφθώδη πυρετό - Σύσκεψη ΠτΔ με επιδημιολόγους και αγρότες

Σε διπλό κύκλο επαφών προχωρεί η Κυβέρνηση για τη διαχείριση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί λόγω του αφθώδους πυρετού, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ανακοινώνει συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις την ερχόμενη Τρίτη στις 11:00 το πρωί.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τις αγροτικές οργανώσεις όσο και με την Ένωση Κτηνοτρόφων, ενώ αποκάλυψε πως πριν από τη συνάντηση της Τρίτης θα πραγματοποιήσει ξεχωριστή σύσκεψη με την επιδημιολογική ομάδα που παρακολουθεί την εξέλιξη της νόσου.

Όπως ανέφερε, το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, στην παρουσία συνεργατών του και του Σταύρου Μαλά. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αξιολόγηση των μέχρι στιγμής δεδομένων και λήφθηκαν αποφάσεις για συνέχιση των εμβολιασμών με εντατικούς ρυθμούς, καθώς και για περαιτέρω ενίσχυση των δειγματοληψιών σε ολόκληρη την Κύπρο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε την ανάγκη συντονισμένης δράσης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τονίζοντας ότι μόνο μέσα από συλλογική προσπάθεια μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η πρόκληση που έχει προκύψει για τον κτηνοτροφικό τομέα.

Ερωτηθείς κατά πόσο ο σύνδεσμος «Φωνή των Κτηνοτρόφων» έχει ενημερωθεί για τη συνάντηση της Τρίτης, ο κ. Χριστοδουλίδης απάντησε ότι η Υπουργός Γεωργίας βρίσκεται σε επικοινωνία με τον επικεφαλής του συνδέσμου, προσθέτοντας ότι έχουν ενημερωθεί οι αγροτικές οργανώσεις και όλοι οι αρμόδιοι φορείς.

