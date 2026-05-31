Κατακλυσμός χωρίς... φασαρία - Εναλλακτικές ιδέες για πιο χαλαρές αποδράσεις στην Κύπρο

Το τριήμερο του Κατακλυσμού για αρκετούς σημαίνει γεμάτες παραλίες, εκδηλώσεις μέχρι αργά το βράδυ και αυξημένη κίνηση σε δρόμους και τουριστικές περιοχές. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που προτιμούν να αξιοποιήσουν αυτές τις μέρες διαφορετικά, επιλέγοντας στιγμές ξεκούρασης και πιο ήρεμες εμπειρίες.

Από μικρές αποδράσεις στα βουνά μέχρι απομονωμένες παραλίες και βόλτες στη φύση, οι επιλογές για ένα πιο εναλλακτικό τριήμερο στην Κύπρο είναι αρκετές.

Βόλτες και διαμονή στα χωριά

Τα ορεινά χωριά παραμένουν μια από τις πιο αγαπημένες επιλογές για όσους θέλουν να ξεφύγουν από τη βαβούρα των πόλεων και των παραλιακών περιοχών. Το Όμοδος, η Λόφου, τα Λεύκαρα, η Γαλάτα και ο Κάτω Δρυς προσφέρουν πιο ήρεμους ρυθμούς, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και όμορφα τοπία.

Μια μονοήμερη εκδρομή για φαγητό και καφέ ή ακόμη και μια μικρή διαμονή σε κάποιο παραδοσιακό κατάλυμα μπορεί να μετατρέψει το τριήμερο σε πραγματική ευκαιρία χαλάρωσης.

Μονοπάτια της φύσης και εξορμήσεις

Για όσους θέλουν να συνδυάσουν ξεκούραση με δραστηριότητες, τα μονοπάτια της φύσης αποτελούν ιδανική επιλογή. Το μονοπάτι Καληδονίων, η περιοχή της Μαδαρής, ο Άρτεμις και ο Διπλοπόταμος στην Κλήρου είναι μόνο μερικές από τις διαδρομές που προσφέρουν όμορφες εικόνες και επαφή με τη φύση.

Παράλληλα, περιοχές γύρω από φράγματα και δάση προσφέρονται για πικνίκ, χαλαρές βόλτες ή ακόμη και μικρές αποδράσεις μακριά από την πολυκοσμία.

Παραλίες για πιο ήρεμες στιγμές

Παρότι το τριήμερο συνδέεται κυρίως με τις παραλιακές περιοχές, υπάρχουν ακόμη σημεία που διατηρούν πιο ήρεμο χαρακτήρα. Η περιοχή της Ορόκλινης αποτελεί επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν τη θάλασσα χωρίς δυνατή μουσική και συνωστισμό.

Για πιο εναλλακτική εμπειρία, το Cape Aspro στο Πισσούρι προσφέρει ένα εντυπωσιακό φυσικό σκηνικό και περισσότερη απομόνωση, με την πρόσβαση να απαιτεί μικρή πεζοπορία.

Βραδινή έξοδος χωρίς ένταση

Όσοι δεν θέλουν απαραίτητα εκδρομές ή παραλία μπορούν να επιλέξουν μια πιο χαλαρή έξοδο στην πόλη. Τα rooftop bars και οι ταράτσες σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα προσφέρουν πιο ήρεμη ατμόσφαιρα για ποτό και συζήτηση, μακριά από τη φασαρία των μεγάλων εκδηλώσεων.

Το φετινό τριήμερο του Κατακλυσμού μπορεί τελικά να αποκτήσει διαφορετικό χαρακτήρα για όσους επιλέξουν να το περάσουν με πιο ήρεμους ρυθμούς, δίνοντας έμφαση στην ξεκούραση, τη φύση και τις μικρές αποδράσεις.

Σε διπλό κύκλο επαφών προχωρεί η Κυβέρνηση για τη διαχείριση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί λόγω του αφθώδους πυρετού, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ανακοινώνει συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις την ερχόμενη Τρίτη στις 11:00 το πρωί.

