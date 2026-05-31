ΑρχικήΟικονομία
 31.05.2026 - 07:12
Κύπρος: Ανάσα στα νοικοκυριά με μείωση 14,7% στο ηλεκτρικό ρεύμα το δεύτερο εξάμηνο του 2025

Σχεδόν σταθερές παρέμειναν, το δεύτερο εξάμηνο του 2025, οι μέσες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφοντας οριακή αύξηση στα 28,96 ευρώ ανά 100 κιλοβατώρες, έναντι 28,79 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του ίδιου έτους. Παρά τη συγκράτηση αυτή, οι τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται αισθητά υψηλότερα από τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η μικρή άνοδος αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των φόρων και των επιβαρύνσεων, οι οποίες ενισχύθηκαν τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και ως ποσοστό του τελικού λογαριασμού. Έτσι, η ελαφρά υποχώρηση της προ φόρων τιμής του ηλεκτρισμού δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει τη φορολογική επιβάρυνση, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να πληρώσουν τελικά λίγο ακριβότερο ρεύμα.

Μέσα σε αυτή τη συνολική ευρωπαϊκή εικόνα, η Κύπρος ξεχωρίζει θετικά. Ενώ σε αρκετά κράτη-μέλη καταγράφηκαν έντονες αυξήσεις, στην Κύπρο οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά μειώθηκαν κατά 14,7% το δεύτερο εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με τη Γαλλία και τη Δανία.

Την ίδια ώρα, οι υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη καταγράφηκαν στην Ιρλανδία με 40,42 ευρώ ανά 100 κιλοβατώρες, ακολουθούμενη από τη Γερμανία με 38,69 ευρώ και το Βέλγιο με 34,99 ευρώ. Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν στην Ουγγαρία, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι, παρά τη σχετική σταθερότητα στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οι εθνικές αγορές συνεχίζουν να κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες. Για την Κύπρο, η εξέλιξη του δεύτερου εξαμήνου του 2025 αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική είδηση, καθώς προσφέρει ανάσα στα νοικοκυριά σε μια περίοδο κατά την οποία το ενεργειακό κόστος παραμένει υψηλό σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 

