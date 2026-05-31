Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΕπεισοδιακή σύλληψη 29χρονου: Στο Νοσοκομείο δύο αστυνομικοί - Τους επιτέθηκε με μαχαίρι και χαρτοκόπτη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επεισοδιακή σύλληψη 29χρονου: Στο Νοσοκομείο δύο αστυνομικοί - Τους επιτέθηκε με μαχαίρι και χαρτοκόπτη

 31.05.2026 - 08:15
Επεισοδιακή σύλληψη 29χρονου: Στο Νοσοκομείο δύο αστυνομικοί - Τους επιτέθηκε με μαχαίρι και χαρτοκόπτη

Επεισοδιακή τροπή έλαβε η σύλληψη 29χρονου άνδρα το απόγευμα του Σαββάτου στην επαρχία Αμμοχώστου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 5:30 το απόγευμα μέλη της Δύναμης μετέβησαν σε κοινότητα της επαρχίας Αμμοχώστου για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 29χρονου, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης λόγω μη παρουσίας του σε υποθέσεις που εκδικάζονταν ενώπιον δικαστηρίου.

Κατά τον εντοπισμό του έξω από την οικία του, ο 29χρονος φέρεται να αντέδρασε βίαια, κρατώντας μαχαίρι και λεπίδα χαρτοκόπτη, με τα οποία απειλούσε τα μέλη της Αστυνομίας.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιτέθηκε στους αστυνομικούς, προκαλώντας εκδορές στα χέρια δύο εξ αυτών. Παρά την αντίσταση που προέβαλε, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, όπου έτυχαν των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων και πρώτων βοηθειών. Αφού έλαβαν εξιτήριο, αποχώρησαν από το νοσηλευτήριο.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις γύρω από την υπόθεση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επεισοδιακή σύλληψη 29χρονου: Στο Νοσοκομείο δύο αστυνομικοί - Τους επιτέθηκε με μαχαίρι και χαρτοκόπτη
VIDEO: Όταν η αγάπη νικά τα πάντα - Νιόπαντρος σε αναπηρικό αμαξίδιο συγκίνησε τους καλεσμένους με τον χορό του
ΒΙΝΤΕΟ: Χάος στο Παρίσι μετά τον τελικό - Φωτιές, δακρυγόνα, επεισόδια και απόσυρση όλων των λεωφορείων!
Κατακλυσμός χωρίς... φασαρία - Εναλλακτικές ιδέες για πιο χαλαρές αποδράσεις στην Κύπρο
Κύπρος: Ανάσα στα νοικοκυριά με μείωση 14,7% στο ηλεκτρικό ρεύμα το δεύτερο εξάμηνο του 2025

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Όταν η αγάπη νικά τα πάντα - Νιόπαντρος σε αναπηρικό αμαξίδιο συγκίνησε τους καλεσμένους με τον χορό του

 31.05.2026 - 07:55
Κρίσιμες επαφές για τον αφθώδη πυρετό - Σύσκεψη ΠτΔ με επιδημιολόγους και αγρότες

Κρίσιμες επαφές για τον αφθώδη πυρετό - Σύσκεψη ΠτΔ με επιδημιολόγους και αγρότες

Σε διπλό κύκλο επαφών προχωρεί η Κυβέρνηση για τη διαχείριση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί λόγω του αφθώδους πυρετού, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ανακοινώνει συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις την ερχόμενη Τρίτη στις 11:00 το πρωί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κρίσιμες επαφές για τον αφθώδη πυρετό - Σύσκεψη ΠτΔ με επιδημιολόγους και αγρότες

Κρίσιμες επαφές για τον αφθώδη πυρετό - Σύσκεψη ΠτΔ με επιδημιολόγους και αγρότες

  •  31.05.2026 - 07:16
Σοφοκλής Σοφοκλέους στο «Τ»: «Η ΕΔΕΚ πλήρωσε την εσωστρέφεια»- «Τραγικό το αποτέλεσμα και αναμενόμενο-Επανίδρυση της ΕΔΕΚ και ανοιχτό συνέδριο»

Σοφοκλής Σοφοκλέους στο «Τ»: «Η ΕΔΕΚ πλήρωσε την εσωστρέφεια»- «Τραγικό το αποτέλεσμα και αναμενόμενο-Επανίδρυση της ΕΔΕΚ και ανοιχτό συνέδριο»

  •  31.05.2026 - 07:10
Κύπρος: Ανάσα στα νοικοκυριά με μείωση 14,7% στο ηλεκτρικό ρεύμα το δεύτερο εξάμηνο του 2025

Κύπρος: Ανάσα στα νοικοκυριά με μείωση 14,7% στο ηλεκτρικό ρεύμα το δεύτερο εξάμηνο του 2025

  •  31.05.2026 - 07:12
Επεισοδιακή σύλληψη 29χρονου: Στο Νοσοκομείο δύο αστυνομικοί - Τους επιτέθηκε με μαχαίρι και χαρτοκόπτη

Επεισοδιακή σύλληψη 29χρονου: Στο Νοσοκομείο δύο αστυνομικοί - Τους επιτέθηκε με μαχαίρι και χαρτοκόπτη

  •  31.05.2026 - 08:15
Κατακλυσμός χωρίς... φασαρία - Εναλλακτικές ιδέες για πιο χαλαρές αποδράσεις στην Κύπρο

Κατακλυσμός χωρίς... φασαρία - Εναλλακτικές ιδέες για πιο χαλαρές αποδράσεις στην Κύπρο

  •  31.05.2026 - 07:14
ΒΙΝΤΕΟ: Χάος στο Παρίσι μετά τον τελικό - Φωτιές, δακρυγόνα, επεισόδια και απόσυρση όλων των λεωφορείων!

ΒΙΝΤΕΟ: Χάος στο Παρίσι μετά τον τελικό - Φωτιές, δακρυγόνα, επεισόδια και απόσυρση όλων των λεωφορείων!

  •  31.05.2026 - 07:23
Προσοχή στο κενό

Προσοχή στο κενό

  •  30.05.2026 - 20:30
Δεν λέει να αλλάξει ο καιρός: Αυτές τις μέρες και ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Δεν λέει να αλλάξει ο καιρός: Αυτές τις μέρες και ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

  •  31.05.2026 - 07:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα