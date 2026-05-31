Επεισοδιακή σύλληψη 29χρονου: Στο Νοσοκομείο δύο αστυνομικοί - Τους επιτέθηκε με μαχαίρι και χαρτοκόπτη

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 5:30 το απόγευμα μέλη της Δύναμης μετέβησαν σε κοινότητα της επαρχίας Αμμοχώστου για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 29χρονου, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης λόγω μη παρουσίας του σε υποθέσεις που εκδικάζονταν ενώπιον δικαστηρίου.

Κατά τον εντοπισμό του έξω από την οικία του, ο 29χρονος φέρεται να αντέδρασε βίαια, κρατώντας μαχαίρι και λεπίδα χαρτοκόπτη, με τα οποία απειλούσε τα μέλη της Αστυνομίας.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιτέθηκε στους αστυνομικούς, προκαλώντας εκδορές στα χέρια δύο εξ αυτών. Παρά την αντίσταση που προέβαλε, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, όπου έτυχαν των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων και πρώτων βοηθειών. Αφού έλαβαν εξιτήριο, αποχώρησαν από το νοσηλευτήριο.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις γύρω από την υπόθεση.