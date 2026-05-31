Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου

 31.05.2026 - 11:04
Οι διεργασίες των κομμάτων για εκλογή Προέδρου της Βουλής με φόντο τις Προεδρικές Εκλογές του 2028, το νέο σκηνικό μετά τις βουλευτικές και η στήριξη των ψηφοφόρων στα παραδοσιακά κόμματα στις κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Άλλα θέματα που προβάλλονται είναι η πρόθεση των ΗΠΑ να επενδύσουν εκατομμύρια στη Βάση «Α. Παπαπανδρέου», η στήριξη της ΕΕ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό και η συνάντηση των κτηνοτρόφων με τον ΠτΔ την ερχόμενη Τρίτη.

Η «Αλήθεια» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Ο πραγματικός χαμένος των εκλογών» γράφει ότι κατέρρευσαν οι σχεδιασμοί του Νίκου Χριστοδουλίδη για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028, καθώς το κυβερνώντα κόμματα απώλεσαν το ένα τρίτο της δύναμής τους. Αλλού, γράφει ότι συνεχίζεται το διπλωματικό παζάρι ΗΠΑ και Ιράν. Σε άλλο θέμα γράφει ότι έχει σταλεί επιστολή στον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό, μέσω της οποίας του έχουν δοθεί οι τελευταίες οδηγίες για την παράδοση της Μητρόπολης.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα του, με τίτλο «Γιατί οι ψηφοφόροι επέλεξαν τελικά παραδοσιακά κόμματα», γράφει ότι τα παραδοσιακά κόμματα κατάφεραν να εκπέμψουν την εικόνα ολοκληρωμένων πολιτικών οργανισμών. Σε άλλο θέμα γράφει ότι υπάρχει σκληρό παζάρι για την προεδρία της Βουλής. Αλλού γράφει ότι την Τρίτη τίθεται σε εφαρμογή το Cy-Alert, το εθνικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο θέμα του με τίτλο «Γρίφος συμμαχιών στο νέο σκηνικό» αναφέρεται στις διεργασίες των κομμάτων για την εκλογή Προέδρου της Βουλής, σημειώνοντας ότι οι Προεδρικές Εκλογές του 2028 κάνουν δύσκολη την εξίσωση για συνεργασίες. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η Τουρκία προχωρά στην κατασκευή αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Αλλού, γράφει ότι ο πολιτικός χάρτης της Κύπρου έγινε πιο δεξιός μετά το αποτέλεσμα των Βουλευτικών Εκλογών.

Το κύριο θέμα στην «Χαραυγή» έχει τίτλο «Το ΑΚΕΛ είναι κερδισμένο γιατί ανέστρεψε την καθοδική πορεία του», σημειώνοντας ότι η εκλογική άνοδος έβαλε τέλος σε 15 χρόνια χαμηλών «πτήσεων». Σε άλλο θέμα, γράφει ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο περιοριστικές χώρες της ΕΕ για πολιτικά δικαιώματα μεταναστών. Αλλού, η εφημερίδα ότι η νέα Βουλή κάνει πρεμιέρα με πολιτικές και μαθηματικές εξισώσεις.

Η αγγλόγλωσση «Sunday Mail» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Τα παραδοσιακά κόμματα αντιστέκονται στους νέους διεκδικητές», γράφει ότι παρά την είσοδο νέων πολιτικών σχηματισμών στη Βουλή, τα παραδοσιακά κόμματα διατήρησαν την κυριαρχία τους στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι η Κύπρος έχασε οκτώ γαλάζιες σημαίες για το 2026, με τον συνολικό αριθμό των βραβευμένων παραλιών να μειώνεται από 64 σε 56. Αλλού γράφει ότι οι αρμόδιες αρχές δηλώνουν έτοιμες να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενο κρούσμα Έμπολα.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Η Καθημερινή της Κυριακής» με τίτλο «Δύσκολη παρτίδα σκάκι, με φόντο το Προεδρικό» αναφέρεται στις διεργασίες των κομμάτων για εκλογή Προέδρου της Βουλής. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα σημειώνει ότι ο τουρισμός κερδίζει σταδιακά τον πόλεμο και καταγράφεται μια εξομάλυνση της πτωτικής πορείας του Μαρτίου. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται σε «σπασμένο τηλέφωνο» για σχέδιο λύσης του Κυπριακού μέσα στο 2026.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Η Σημερινή της Κυριακής» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Προεδρική σφήνα για την προεδρία της Βουλής» και αναφέρει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει προσεγγίσει την Αννίτα Δημητρίου διερευνώντας το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΔΗΣΥ με το ΔΗΚΟ. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επενδύσουν εκατομμύρια στη Βάση «Α. Παπαπανδρέου». Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στη συνάντηση της Τρίτης στο Προεδρικό ανάμεσα στους κτηνοτρόφους και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Επίσημη επίσκεψη στο Καζακστάν θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026, στην οποία θα συνοδεύεται από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και επιχειρηματική αποστολή.

