Πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Καζακστάν, όπου πέραν της συνάντησής του με τον Πρόεδρο της χώρας, θα χαιρετίσει και το Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου – Καζακστάν, και θα τελέσει τα εγκαίνια της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αστάνα.

Η μετάβαση του Προέδρου και της κυπριακής αποστολής θα γίνει την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, με την πρώτη απευθείας πτήση που θα συνδέει τις δύο χώρες.

Το πρωί της Τετάρτης, 3 Ιουνίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με τον ομόλογο του, Πρόεδρο του Καζακστάν κ. Kassym-Jomart Tokayev, με τον οποίο θα έχει κατ΄ιδίαν συνάντηση και θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες, ο Πρόεδρος του Καζακστάν θα απονείμει στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας το κρατικό παράσημο «Τάγμα Φιλίας» (Order of Friendship).

Στην παρουσία των δύο Προέδρων, θα υπογραφούν Μνημόνια Συναντίληψης ανάμεσα στις δύο χώρες, στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, της κυβερνοασφάλειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ θα υπογραφεί και Μνημόνιο Συναντίληψης ανάμεσα στα Εμπορικά Επιμελητήρια Κύπρου-Καζακστάν.

Στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ και ακολούθως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Πρόεδρος του Καζακστάν.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί και θα χαιρετίσει τις εργασίες του Επιχειρηματικού Φόρουμ Κύπρου – Καζακστάν, στο Διεθνές Οικονομικό Κέντρο της Αστάνα, και ακολούθως, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα επισκεφθεί το Διεθνές Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης Alem A.I.

Αργότερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα τελέσει τα εγκαίνια της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αστάνα, στην παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών του Καζακστάν κ. Yermek Kosherbayev.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύουν στην Αστάνα, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Μιχάλης Δαμιανός, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κα Ειρήνη Πική, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Νικόδημος Δαμιανού, o Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου, κ. Δώρος Βενέζης, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Πρόεδρος θα επιστρέψει στην Κύπρο την Πέμπτη, 4 Ιουνίου.