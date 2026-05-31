Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣτους δρόμους βγαίνει ξανά η Αστυνομία με τον νέο μήνα - Ποιους και τι θα ελέγχει
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στους δρόμους βγαίνει ξανά η Αστυνομία με τον νέο μήνα - Ποιους και τι θα ελέγχει

 31.05.2026 - 15:06
Στους δρόμους βγαίνει ξανά η Αστυνομία με τον νέο μήνα - Ποιους και τι θα ελέγχει

Οι μοτοσικλετιστές, οι ποδηλάτες και οι χρήστες συσκευών προσωπικής κινητικότητας (e-scooters) αποτελούν μέρος των ευάλωτων χρηστών του δρόμου, καθώς, σε αντίθεση με τους επιβάτες άλλων οχημάτων, εκτίθενται περισσότερο σε σοβαρούς τραυματισμούς ή και θανατηφόρες συνέπειες σε περίπτωση οδικής σύγκρουσης.

Η ασφάλειά τους στον δρόμο δεν αποτελεί αποκλειστικά δική τους ευθύνη, αλλά συλλογική υποχρέωση όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Αστυνομίας Κύπρου, η ευρωπαϊκή εκστρατεία ROADPOL «Two – Wheelers» (1 – 7/6/2026) στοχεύει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για τους χρήστες δικύκλων, μέσω δράσεων πρόληψης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και στοχευμένης αστυνόμευσης. Κύριος στόχος της εκστρατείας είναι η μείωση των σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων που ενέχονται δικυκλιστές, η καλλιέργεια κουλτούρας υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς και η ενίσχυση του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ όλων των χρηστών του δρόμου.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, οι αστυνομικές αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη υλοποιούν συντονισμένες δράσεις που περιλαμβάνουν ενημερωτικές εκστρατείες, ελέγχους συμμόρφωσης με την οδική νομοθεσία, δράσεις πρόληψης και αυξημένη παρουσία στους δρόμους, με έμφαση στην προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου.

Η Αστυνομία Κύπρου, συμμετέχοντας ενεργά στην εκστρατεία ROADPOL «Two – Wheelers», προχωρεί σε στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης, καθώς και σε αυξημένους τροχονομικούς ελέγχους για την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά τους χρήστες δικύκλων και τη συμπεριφορά των υπόλοιπων οδηγών απέναντί τους. Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία της στο οδικό δίκτυο, όχι μόνο με σκοπό τον έλεγχο, αλλά κυρίως για πρόληψη, καθοδήγηση και προστασία.

Η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, η σωστή συντήρηση του οχήματος, η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας και η υπεύθυνη συμπεριφορά αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ασφάλεια των ίδιων των δικυκλιστών. Ταυτόχρονα, οι οδηγοί άλλων οχημάτων καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να ελέγχουν προσεκτικά τα τυφλά σημεία, να τηρούν ασφαλείς αποστάσεις και να αναγνωρίζουν ότι οι δικυκλιστές είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στους κινδύνους του δρόμου. Η προστασία των ευάλωτων χρηστών του δρόμου απαιτεί κοινή ευθύνη, αμοιβαίο σεβασμό και σωστές επιλογές από όλους. Γιατί κάθε διαδρομή πρέπει να ολοκληρώνεται με ασφάλεια

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σάλος από καταγγελία σε πολυκατάστημα - Γονέας άφησε το παιδί του να ουρήσει σε διάδρομο
«Ο γάρος της ημέρας»: Η νέα απρόσμενη φωτογραφία σε χώρο στάθμευσης - «Όταν ρίζεις και από τις δύο μεριές...»
Χωρίς ρεύμα έμειναν ορεινά χωριά σε Λευκωσία και Λεμεσό – Τι συνέβη – Δείτε πίνακες
Απόψε το σπάνιο φαινόμενο του «μπλε φεγγαριού», πότε θα είναι ορατό
Γνωστή αεροπορική εταιρεία θα μας ταξιδέψει σε αυτούς τους προορισμούς με μόνο €14.99 - Λεπτομέρειες
Στους δρόμους βγαίνει ξανά η Αστυνομία με τον νέο μήνα - Ποιους και τι θα ελέγχει

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ξεσπάει η Αργυράκη: «Ήταν προσβλητικό να σχολιάζουν την απόφαση που πήρα να φύγω από τη Γερμανού»

 31.05.2026 - 15:06
Επόμενο άρθρο

Αποκαλύψη από γνωστό ηθοποιό: Η δημοσιότητα δεν ήταν ποτέ αυτοσκοπός – «Φάση ψώνιου πέρασα αλλά στα νιάτα μου»

 31.05.2026 - 15:12
Πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Επίσημη επίσκεψη στο Καζακστάν θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026, στην οποία θα συνοδεύεται από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και επιχειρηματική αποστολή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν - Οι επαφές και το πρόγραμμα

  •  31.05.2026 - 11:52
Σοφοκλής Σοφοκλέους στο «Τ»: «Η ΕΔΕΚ πλήρωσε την εσωστρέφεια»- «Τραγικό το αποτέλεσμα και αναμενόμενο-Επανίδρυση της ΕΔΕΚ και ανοιχτό συνέδριο»

Σοφοκλής Σοφοκλέους στο «Τ»: «Η ΕΔΕΚ πλήρωσε την εσωστρέφεια»- «Τραγικό το αποτέλεσμα και αναμενόμενο-Επανίδρυση της ΕΔΕΚ και ανοιχτό συνέδριο»

  •  31.05.2026 - 07:10
Βανδαλισμοί χωρίς τέλος σε πάρκα: Βάζουν φωτιές, γράφουν συνθήματα και προκαλούν ζημιές - Δείτε φωτογραφίες

Βανδαλισμοί χωρίς τέλος σε πάρκα: Βάζουν φωτιές, γράφουν συνθήματα και προκαλούν ζημιές - Δείτε φωτογραφίες

  •  31.05.2026 - 13:03
Τραγωδία στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League - Ένας νεκρός, ένας σε κρίσιμη κατάσταση, 219 τραυματίες

Τραγωδία στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League - Ένας νεκρός, ένας σε κρίσιμη κατάσταση, 219 τραυματίες

  •  31.05.2026 - 15:34
Χωρίς ρεύμα έμειναν ορεινά χωριά σε Λευκωσία και Λεμεσό – Τι συνέβη – Δείτε πίνακες

Χωρίς ρεύμα έμειναν ορεινά χωριά σε Λευκωσία και Λεμεσό – Τι συνέβη – Δείτε πίνακες

  •  31.05.2026 - 15:32
Άλλοι στις παραλίες να λιάζονται και στα ορεινά… βροχές – Τελευταία ανοιξιάτικη μπόρα – Δείτε βίντεο

Άλλοι στις παραλίες να λιάζονται και στα ορεινά… βροχές – Τελευταία ανοιξιάτικη μπόρα – Δείτε βίντεο

  •  31.05.2026 - 14:50
Στους δρόμους βγαίνει ξανά η Αστυνομία με τον νέο μήνα - Ποιους και τι θα ελέγχει

Στους δρόμους βγαίνει ξανά η Αστυνομία με τον νέο μήνα - Ποιους και τι θα ελέγχει

  •  31.05.2026 - 15:06
VIDEO: Σάλος από καταγγελία σε πολυκατάστημα - Γονέας άφησε το παιδί του να ουρήσει σε διάδρομο

VIDEO: Σάλος από καταγγελία σε πολυκατάστημα - Γονέας άφησε το παιδί του να ουρήσει σε διάδρομο

  •  31.05.2026 - 09:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα