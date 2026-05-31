Ισραηλινές εισαγγελικές Αρχές: Η Χαμάς φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ισραήλ μέσω συνδέσμου στην Κύπρο

Σύμφωνα με την ισραηλινή Εισαγγελία, οι Χ.Γ. και Α.Ρ.Χ, αμφότεροι 21 ετών και κάτοικοι της ανατολικής Ιερουσαλήμ, σχεδίαζαν να πετάξουν εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον στρατιωτών του IDF στη στρατιωτική βάση Ανατότ, λίγο έξω από την Ιερουσαλήμ, στην περιοχή της Ερήμου της Ιουδαίας.

Οι ισραηλινές αρχές αναφέρουν ότι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους, οι δύο παρακολούθησαν βίντεο με οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ ένας από αυτούς φέρεται να άρχισε και τη συναρμολόγηση βόμβας.

Η αναφορά στην Κύπρο αφορά συγγενή του Χ.Γ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 21χρονος ήρθε σε επαφή με τον συγγενή του που ζει στην Κύπρο και φέρεται ως επιχειρησιακό στέλεχος της Χαμάς. Η Εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο Χ.Γ. εκτέλεσε, για λογαριασμό του συνδέσμου του στην Κύπρο, αποστολές συλλογής πληροφοριών στο Ισραήλ, φωτογραφίζοντας τοποθεσίες και μεταφέροντας στοιχεία για στρατιωτικά σημεία ελέγχου, καθώς και για ξενοδοχείο στην Ιερουσαλήμ όπου εργαζόταν.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο Χ.Γ. φέρεται επίσης να διαβίβασε πληροφορίες για ομάδα δοκίμων της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας που επρόκειτο να διαμείνουν στο ξενοδοχείο, περιλαμβανομένων των ημερομηνιών παραμονής και των αριθμών δωματίων.

Οι εισαγγελικές αρχές αναφέρουν ότι ο φερόμενος ως σύνδεσμος από την Κύπρο ρώτησε τον Χ.Γ. αν θα βοηθούσε σε περίπτωση αποστολής βομβιστή αυτοκτονίας στο ξενοδοχείο. Ο κατηγορούμενος φέρεται να απάντησε ότι ήταν διατεθειμένος να πραγματοποιήσει ο ίδιος επίθεση, αλλά χρειαζόταν περισσότερο χρόνο προετοιμασίας.

Ο Χ.Γ. κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για συνωμοσία προς διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας με σκοπό φόνο υπό επιβαρυντικές περιστάσεις, επαφή με ξένο πράκτορα, απόπειρα διαβίβασης πληροφοριών στον εχθρό και αδικήματα όπλων για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Ο Α.Ρ.Χ. κατηγορείται για συνωμοσία προς διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας με σκοπό φόνο υπό επιβαρυντικές περιστάσεις.

Η Εισαγγελία ζήτησε την παραμονή και των δύο υπό κράτηση μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.