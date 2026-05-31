Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΙσραηλινές εισαγγελικές Αρχές: Η Χαμάς φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ισραήλ μέσω συνδέσμου στην Κύπρο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ισραηλινές εισαγγελικές Αρχές: Η Χαμάς φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ισραήλ μέσω συνδέσμου στην Κύπρο

 31.05.2026 - 16:24
Ισραηλινές εισαγγελικές Αρχές: Η Χαμάς φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ισραήλ μέσω συνδέσμου στην Κύπρο

Άραβας ο οποίος διαμένει στην Κύπρο και φέρεται ως επιχειρησιακό στέλεχος της Χαμάς ήταν, σύμφωνα με κατηγορητήριο που κατατέθηκε στο Ισραήλ, ο εγκέφαλος σε μεγάλη υπόθεση σχεδιαζόμενων τρομοκρατικών επιθέσεων στο Ισραήλ, καθοδηγώντας δύο άτομα που συνελήφθησαν εκεί.

Σύμφωνα με την ισραηλινή Εισαγγελία, οι Χ.Γ. και Α.Ρ.Χ, αμφότεροι 21 ετών και κάτοικοι της ανατολικής Ιερουσαλήμ, σχεδίαζαν να πετάξουν εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον στρατιωτών του IDF στη στρατιωτική βάση Ανατότ, λίγο έξω από την Ιερουσαλήμ, στην περιοχή της Ερήμου της Ιουδαίας.

Οι ισραηλινές αρχές αναφέρουν ότι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους, οι δύο παρακολούθησαν βίντεο με οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ ένας από αυτούς φέρεται να άρχισε και τη συναρμολόγηση βόμβας.

Η αναφορά στην Κύπρο αφορά συγγενή του Χ.Γ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 21χρονος ήρθε σε επαφή με τον συγγενή του που ζει στην Κύπρο και φέρεται ως επιχειρησιακό στέλεχος της Χαμάς. Η Εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο Χ.Γ. εκτέλεσε, για λογαριασμό του συνδέσμου του στην Κύπρο, αποστολές συλλογής πληροφοριών στο Ισραήλ, φωτογραφίζοντας τοποθεσίες και μεταφέροντας στοιχεία για στρατιωτικά σημεία ελέγχου, καθώς και για ξενοδοχείο στην Ιερουσαλήμ όπου εργαζόταν.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο Χ.Γ. φέρεται επίσης να διαβίβασε πληροφορίες για ομάδα δοκίμων της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας που επρόκειτο να διαμείνουν στο ξενοδοχείο, περιλαμβανομένων των ημερομηνιών παραμονής και των αριθμών δωματίων.

Οι εισαγγελικές αρχές αναφέρουν ότι ο φερόμενος ως σύνδεσμος από την Κύπρο ρώτησε τον Χ.Γ. αν θα βοηθούσε σε περίπτωση αποστολής βομβιστή αυτοκτονίας στο ξενοδοχείο. Ο κατηγορούμενος φέρεται να απάντησε ότι ήταν διατεθειμένος να πραγματοποιήσει ο ίδιος επίθεση, αλλά χρειαζόταν περισσότερο χρόνο προετοιμασίας.

Ο Χ.Γ. κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για συνωμοσία προς διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας με σκοπό φόνο υπό επιβαρυντικές περιστάσεις, επαφή με ξένο πράκτορα, απόπειρα διαβίβασης πληροφοριών στον εχθρό και αδικήματα όπλων για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Ο Α.Ρ.Χ. κατηγορείται για συνωμοσία προς διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας με σκοπό φόνο υπό επιβαρυντικές περιστάσεις.

Η Εισαγγελία ζήτησε την παραμονή και των δύο υπό κράτηση μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σάλος από καταγγελία σε πολυκατάστημα - Γονέας άφησε το παιδί του να ουρήσει σε διάδρομο
«Ο γάρος της ημέρας»: Η νέα απρόσμενη φωτογραφία σε χώρο στάθμευσης - «Όταν ρίζεις και από τις δύο μεριές...»
Χωρίς ρεύμα έμειναν ορεινά χωριά σε Λευκωσία και Λεμεσό – Τι συνέβη – Δείτε πίνακες
Απόψε το σπάνιο φαινόμενο του «μπλε φεγγαριού», πότε θα είναι ορατό
Γνωστή αεροπορική εταιρεία θα μας ταξιδέψει σε αυτούς τους προορισμούς με μόνο €14.99 - Λεπτομέρειες
Στους δρόμους βγαίνει ξανά η Αστυνομία με τον νέο μήνα - Ποιους και τι θα ελέγχει

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αισιόδοξο μήνυμα για τον τουρισμό: Υπάρχει σταδιακή βελτίωση στη ροή των κρατήσεων - Ποιες χώρες μας τίμησαν

 31.05.2026 - 16:20
Επόμενο άρθρο

Άδειο μπουκάλι στην οροφή ενός αυτοκίνητου -Τι σημαίνει, τι πρέπει να κάνεις όταν το δεις

 31.05.2026 - 16:45
Πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Επίσημη επίσκεψη στο Καζακστάν θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026, στην οποία θα συνοδεύεται από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και επιχειρηματική αποστολή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν - Οι επαφές και το πρόγραμμα

  •  31.05.2026 - 11:52
Σοφοκλής Σοφοκλέους στο «Τ»: «Η ΕΔΕΚ πλήρωσε την εσωστρέφεια»- «Τραγικό το αποτέλεσμα και αναμενόμενο-Επανίδρυση της ΕΔΕΚ και ανοιχτό συνέδριο»

Σοφοκλής Σοφοκλέους στο «Τ»: «Η ΕΔΕΚ πλήρωσε την εσωστρέφεια»- «Τραγικό το αποτέλεσμα και αναμενόμενο-Επανίδρυση της ΕΔΕΚ και ανοιχτό συνέδριο»

  •  31.05.2026 - 07:10
Φειδίας Παναγιώτου: Προσλαμβάνει για την ομάδα του στο Ευρωκοινοβούλιο – Ζαλίζει το ποσό του μισθού

Φειδίας Παναγιώτου: Προσλαμβάνει για την ομάδα του στο Ευρωκοινοβούλιο – Ζαλίζει το ποσό του μισθού

  •  31.05.2026 - 17:23
Αισιόδοξο μήνυμα για τον τουρισμό: Υπάρχει σταδιακή βελτίωση στη ροή των κρατήσεων - Ποιες χώρες μας τίμησαν

Αισιόδοξο μήνυμα για τον τουρισμό: Υπάρχει σταδιακή βελτίωση στη ροή των κρατήσεων - Ποιες χώρες μας τίμησαν

  •  31.05.2026 - 16:20
Αναστάτωση στην Ξυλοφάγου: Στρατιωτικό όπλο εντοπίστηκε σε παραλιακή περιοχή - Ψάχνουν να βρουν την προέλευσή του

Αναστάτωση στην Ξυλοφάγου: Στρατιωτικό όπλο εντοπίστηκε σε παραλιακή περιοχή - Ψάχνουν να βρουν την προέλευσή του

  •  31.05.2026 - 18:34
Στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής μετά από αδιαθεσία - Τι συνέβη - Ποια τα νεότερα για την υγεία του

Στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής μετά από αδιαθεσία - Τι συνέβη - Ποια τα νεότερα για την υγεία του

  •  31.05.2026 - 17:53
Στους δρόμους βγαίνει ξανά η Αστυνομία με τον νέο μήνα - Ποιους και τι θα ελέγχει

Στους δρόμους βγαίνει ξανά η Αστυνομία με τον νέο μήνα - Ποιους και τι θα ελέγχει

  •  31.05.2026 - 15:06
Κατακλυσμός στη Λεμεσό: Μουσική, χορός και... το έθιμο του «Πάμπορου» - Αναλυτικά το πρόγραμμα Κυριακής και Δευτέρας

Κατακλυσμός στη Λεμεσό: Μουσική, χορός και... το έθιμο του «Πάμπορου» - Αναλυτικά το πρόγραμμα Κυριακής και Δευτέρας

  •  31.05.2026 - 16:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα