Αισιόδοξο μήνυμα για τον τουρισμό: Υπάρχει σταδιακή βελτίωση στη ροή των κρατήσεων - Ποιες χώρες μας τίμησαν

 31.05.2026 - 16:20
Υπάρχει μια σταδιακή βελτίωση στη ροή των κρατήσεων, ωστόσο εξακολουθούν να κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα από τα αναμενόμενα για την περίοδο που διανύουμε, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), Θάνος Μιχαηλίδης.

«Είμαστε σε πιο χαμηλά επίπεδα από ό,τι έπρεπε να ήμασταν για τον μήνα Μάιο», ανέφερε, προσθέτοντας πως αναμένεται ανάλογη εικόνα και για τον Ιούνιο.

«Συγκριτικά με τον Μάρτη υπάρχει φυσικά βελτίωση στη ροή των κρατήσεων, αλλά ακόμη είμαστε σε πιο χαμηλά επίπεδα από ό,τι θα έπρεπε να είμαστε», διευκρίνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ.

Αναφερόμενος στις κρατήσεις για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι υπάρχει ένα κενό το οποίο ξεκίνησε να διαμορφώνεται από τον Μάρτιο.

Ωστόσο, σημείωσε πως «επειδή υπάρχει και αρκετή ροή στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, διατηρούμε μια ελπίδα ότι εάν υπάρχει μία αυξητική τάση στις κρατήσεις τον Ιούνιο για Ιούλιο και Αύγουστο, ίσως να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι βλέπουμε τώρα».

«Πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση συνεχώς για να έχουμε μια πιο σωστή πρόγνωση για το πώς θα εξελιχθεί η καλοκαιρινή σεζόν», συμπλήρωσε.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ χαρακτήρισε επίσης πολύ σημαντική για την Κύπρο την αγορά του Ισραήλ.

«Τώρα ξεκινάει να κινείται η αγορά του Ισραήλ. Ελπίζουμε να συνεχίσει αυτή η ροή από το Ισραήλ. Είναι μία αγορά που έχει γρήγορα αντανακλαστικά και ελπίζουμε να υπάρξει μία αυξητική τάση», ανέφερε.

Ο κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε το προσωπικό ως το «σημαντικότερο κομμάτι της τουριστικής βιομηχανίας».

«Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που δίδει τη διαφορά στην τουριστική βιομηχανία, κάτι που μπορεί να ξεχωρίσει την Κύπρο από άλλους τουριστικούς προορισμούς, είπε.

Όπως ανέφερε, η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο.

«Το γεγονός ότι ο τουρισμός μας έχει κάποιες προκλήσεις, ένεκα της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δημιουργεί πρόβλημα στο προσωπικό. Η Κυβέρνηση έχει απαντήσει θετικά στο αίτημά μας για στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού για τον μήνα Απρίλιο» είπε.

«Οι ξενοδόχοι θέλουν από την Κυβέρνηση να παρακολουθεί την τουριστική κίνηση στα ξενοδοχεία, έτσι ώστε εκεί που χρειάζεται να δοθεί στήριξη για το ανθρώπινο δυναμικό, να τη δώσουν, ούτως ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό», συμπλήρωσε.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ εκτίμησε πως παραμένουν ανταγωνιστικές.

«Είναι ανταγωνιστικές οι τιμές. Ένεκα της κατάστασης, αρκετοί ξενοδόχοι έχουν δώσει και επιπρόσθετες εκπτώσεις στους τουριστικούς πράκτορες», είπε.

«Εννοείται έχουμε δώσει ειδικές τιμές και στην κυπριακή αγορά, με ελπίδα να δημιουργηθεί περισσότερη ζήτηση», πρόσθεσε.

Ο κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε «σημαντική» την κυπριακή αγορά, σημειώνοντας παράλληλα ότι κατά ποσοστό είναι σχετικά μικρή.

«Τώρα που έχουμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σίγουρα υπάρχει μεγάλη ροή στα ξενοδοχεία από την κυπριακή αγορά», ανέφερε.

Ερωτηθείς κατά πόσο οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων επηρεάζουν τις τουριστικές ροές, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι «επειδή η Κύπρος είναι αρκετά ανατολικά, τα αεροπορικά εισιτήρια τείνουν να είναι πιο ακριβά παρά πιο φθηνά, σε σχέση με άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς».

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι οι βασικές αγορές του κυπριακού τουρισμού είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, η Πολωνία, η Γερμανία, οι σκανδιναβικές χώρες και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

