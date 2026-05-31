Κατακλυσμός στη Λεμεσό: Μουσική, χορός και... το έθιμο του «Πάμπορου» - Αναλυτικά το πρόγραμμα Κυριακής και Δευτέρας
Κατακλυσμός στη Λεμεσό: Μουσική, χορός και... το έθιμο του «Πάμπορου» - Αναλυτικά το πρόγραμμα Κυριακής και Δευτέρας

 31.05.2026 - 16:00
Αρκετός κόσμος επισκέφθηκε το μόλο Λεμεσού την Κυριακή, επιλέγοντας να περάσει χαλαρές στιγμές δίπλα από τη θάλασσα, με παραδοσιακά εδέσματα και να απολαύσει αργότερα το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, καθώς συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για τον Κατακλυσμό.

Το πρόγραμμα συνδυάζει μουσική, χορό, παραδοσιακές φορεσιές, θέατρο σκιών, παιδικές δραστηριότητες και μεγάλες συναυλίες, αναδεικνύοντας τον λαϊκό και πολιτιστικό χαρακτήρα της γιορτής. Παράλληλα, το κοινό έχει την ευκαιρία να ζήσει ξανά την εμπειρία του παλιού «Πάμπορου», με μικρές κρουαζιέρες από τις αποβάθρες του Μόλου.

Το απόγευμα της Κυριακής περιλαμβάνει παιδικές δημιουργικές δραστηριότητες με μπογιές, αλλά και παράσταση θεάτρου σκιών «Καραγκιόζη», ενώ το βράδυ, στην αποβάθρα «Παύλος Κοντίδης», ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού θα παρουσιάσει χορούς, τραγούδια, μαντινάδες και τσιαττιστά από την Κύπρο και τα Δωδεκάνησα, αναδεικνύοντας τις κοινές πολιτιστικές ρίζες του ελληνισμού.

Στις 21:00, η Λαϊκή Ορχήστρα «Απόστολος Καλδάρας» παρουσιάζει το αφιέρωμα «Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω…», με τους Γιάννη Διονυσίου, Βιολέτα Ίκαρη και Βίκυ Καρατζόγλου.

Τη Δευτέρα το απόγευμα, το πρόγραμμα συνεχίζεται με παιδικές δημιουργικές δραστηριότητες στο Θεατράκι Ηρώων Χρίστος και Μίλτος Χριστοφόρου, και θέατρο σκιών.

Στην αποβάθρα «Παύλος Κοντίδης», στις 20:00, ο Πολιτιστικός Όμιλος Ζήδρος θα παρουσιάσει την παράσταση «Στου νερού το πανηγύρι…», ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με άρωμα Κρήτης, με μαντινάδες, τραγούδια και χορούς. Τη βραδιά θα κλείσει, στις 21:00, η συναυλία του Κώστα Μακεδόνα με τίτλο «Αγάπη… λόγια», με τη συμμετοχή της Λίζας Θεοφάνους και 8μελούς μουσικού σχήματος, σε ενορχηστρώσεις του Άδμητου Πιτσιλλίδη.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, σήμερα και αύριο, Δευτέρα 1η Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν κρουαζιέρες από τις αποβάθρες του Μόλου, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να δουν τη Λεμεσό από τη θάλασσα και να θυμηθούν την παλιά παράδοση του «Πάμπορου». Οι ώρες αναχώρησης είναι 18:00, 19:00 και 20:00. Η τιμή συμμετοχής είναι €6 για ενήλικες και €4 για παιδιά μέχρι 12 ετών.

Επιπρόσθετα, στον χώρο στάθμευσης της Επίχωσης θα λειτουργεί εμποροπανήγυρη με παραδοσιακά προϊόντα, τοπικές γεύσεις, χειροποίητες δημιουργίες και πολλές άλλες επιλογές για το κοινό.

