Νέα απάτη: Σχεδόν τρεις χιλιάδες ευρώ εξαφανίστηκαν - Πώς την «πάτησε» πολίτης
 31.05.2026 - 18:57
Νέα υπόθεση απάτης και απόσπασης μέσω διαδικτύου, χρηματικού ποσού από τραπεζικό λογαριασμό, διερευνά η Αστυνομία, μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε σήμερα στο ΤΑΕ Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, πολίτης δέχθηκε στις 26 Μαΐου τηλεφωνική κλήση από ύποπτη γυναίκα, η οποία μιλούσε στην αγγλική γλώσσα, ωστόσο με ασιατική προφορά και η οποία ισχυρίστηκε ότι είναι λειτουργός διαδικτυακής πλατφόρμας χρηματοοικονομικών συναλλαγών και πληρωμών. Με ψευδείς προφάσεις αναφορικά με την ασφάλεια του λογαριασμού που η πολίτης διατηρεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα, η ύποπτη την έπεισε να φυλάξει στο κινητό της τηλέφωνο, συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή, μέσω της οποίας η ύποπτη απέκτησε πρόσβαση στο τηλέφωνο της και στους διαδικτυακούς τραπεζικούς λογαριασμούς της, από όπου και κατάφερε να αποσπάσει ποσό ύψους 2,992 ευρώ.

Με αφορμή τη νέα αυτή καταγγελία, η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στο κοινό, επισημαίνοντας ότι η παροχή σε άλλα πρόσωπα, πρόσβασης σε ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και πρόσβαση σε διαδικτυακούς λογαριασμούς, πρέπει να αποφεύγεται, ενώ στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα και τραπεζικών λογαριασμών, πρέπει να προστατεύονται και ουδέποτε να γνωστοποιούνται.

Προτρέπονται οι πολίτες όπως πάντοτε διενεργούν έλεγχο για επαλήθευση των οποιωνδήποτε κλήσεων ή και μηνυμάτων λαμβάνουν. Τέτοιος έλεγχος και επαλήθευση θα πρέπει να γίνεται μέσω των επίσημων και γνωστοποιημένων καναλιών επικοινωνίας, των εμπλεκόμενων οργανισμών.

