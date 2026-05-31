ΑρχικήLike Online
Διασώστης έγινε παγωτατζής για την ψυχική του υγεία - Δεν θα πιστέψετε όμως πόσα λεφτά βγάζει τώρα

Ένας Βρετανός διασώστης βρήκε απρόσμενη διέξοδο από την ψυχική πίεση της πανδημίας αγοράζοντας ένα βαν παγωτού, μια απόφαση που του άλλαξε τη ζωή.

Ο λόγος για τον 46χρονο Τζέιμς Σέμελντ, από την πόλη Newcastle-under-Lyme της Αγγλίας, ο οποίος εργαζόταν ως ιδιωτικός διασώστης και κατά τη διάρκεια της πανδημίας επισκεπτόταν ασθενείς στα σπίτια τους.

Πολλοί από αυτούς πέθαιναν μέσα σε λίγες ημέρες, γεγονός που επηρέασε σοβαρά την ψυχική του υγεία, όπως ο ίδιος περιέγραψε στο BBC. Η σύζυγός του τον παρότρυνε να βρει έναν τρόπο να αποσυμπιέζεται και εκείνος αποφάσισε να αγοράσει ένα βαν παγωτού, μια επιλογή που αρχικά την ξάφνιασε.

Η επιστροφή σε μια παιδική ανάμνηση

Ο Σέμελντ είχε δουλέψει ως έφηβος σε παγωτατζίδικο και ο τότε εργοδότης του τού χάρισε το Ford Transit του για να συνεχίσει την παράδοση. Το βαν αυτό, μαζί με τα γραφικά που είχε σχεδιάσει ο ίδιος, έγινε η αφετηρία της νέας του δραστηριότητας. Σήμερα διαθέτει τέσσερα βαν παγωτού που κινούνται σε τοπικές διαδρομές και εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Για τον Σέμελντ, η δουλειά στο παγωτατζίδικο λειτουργεί ως αντίβαρο στην ένταση των ιατρικών περιστατικών. Όπως λέει, το να μπαίνει στο βαν, να βάζει μουσική και να μιλά με τον κόσμο τον βοηθά να αποφορτίζεται. «Δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι ή να συγκεντρώνεσαι σε κάτι, απλώς εξυπηρετείς, γελάς, κάνεις αστεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από χόμπι σε επιχείρηση με εξαψήφιο εισόδημα

Η επιχείρηση παγωτού αποφέρει πλέον κατά μέσο όρο 60.000 λίρες τον χρόνο, ενώ η ιδιωτική εταιρεία ασθενοφόρων του φτάνει τις 200.000 λίρες ετησίως. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος επιμένει να πουλά το παγωτό μόλις 1 λίρα, τονίζοντας ότι «δεν είναι θέμα χρημάτων». Παρότι έχει προσλάβει οδηγούς για να λειτουργεί η επιχείρηση επτά ημέρες την εβδομάδα, συνεχίζει να αναλαμβάνει αποστολές διάσωσης, κυρίως διεθνείς.

Ακόμη και όταν οδηγεί το βαν παγωτού, οι κάτοικοι της περιοχής τού ζητούν ιατρικές συμβουλές. Έχει απινιδωτή στο πίσω μέρος του βαν και έχει τύχει να σταματήσει για να βοηθήσει σε επείγον περιστατικό. «Δεν σταματάς ποτέ να είσαι διασώστης», λέει. Συγκρίνοντας τους δύο ρόλους, σημειώνει πως και στις δύο περιπτώσεις «οδηγείς στον δρόμο, κάνεις θόρυβο και όλοι τρέχουν προς το μέρος σου».

Εκεί όπου βρίσκεται η καρδιά του

Παρότι η ιατρική παραμένει σημαντικό κομμάτι της ζωής του, ο Σέμελντ παραδέχεται ότι η καρδιά του ανήκει πλέον στο παγωτό. «Το μόνο που χρειάζομαι πάνω στο βαν τώρα είναι ένα μπλε φως, και θα μπορούσα να κάνω και τις δύο δουλειές σε μία», λέει με χιούμορ.

Πηγή: iefimerida.gr

Νέα απάτη: Σχεδόν τρεις χιλιάδες ευρώ εξαφανίστηκαν - Πώς την «πάτησε» πολίτης

ΑΠΟΛΛΩΝ: Και τώρα... προγραμματισμός - Το σκηνικό με Πέδρο Μάρκες και τους υπόλοιπους

Πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Επίσημη επίσκεψη στο Καζακστάν θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026, στην οποία θα συνοδεύεται από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και επιχειρηματική αποστολή.

Προεδρία Βουλής: Νέα υποψηφιότητα αλλάζει τα δεδομένα

Φειδίας Παναγιώτου: Προσλαμβάνει για την ομάδα του στο Ευρωκοινοβούλιο – Ζαλίζει το ποσό του μισθού

Αισιόδοξο μήνυμα για τον τουρισμό: Υπάρχει σταδιακή βελτίωση στη ροή των κρατήσεων - Ποιες χώρες μας τίμησαν

Οδηγοί προσοχή: Φωτιά ξέσπασε σε εν κινήσει όχημα στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε σε ποιο σημείο

Νέα απάτη: Σχεδόν τρεις χιλιάδες ευρώ εξαφανίστηκαν - Πώς την «πάτησε» πολίτης

Διασώστης έγινε παγωτατζής για την ψυχική του υγεία - Δεν θα πιστέψετε όμως πόσα λεφτά βγάζει τώρα

Αναστάτωση στην Ξυλοφάγου: Στρατιωτικό όπλο εντοπίστηκε σε παραλιακή περιοχή - Ψάχνουν να βρουν την προέλευσή του

