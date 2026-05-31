Στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής μετά από αδιαθεσία - Τι συνέβη - Ποια τα νεότερα για την υγεία του

Στο σημείο κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον Σεβασμιώτατο στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του thestival.gr, μετά την περιπέτεια με την υγεία του, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος παίρνει εξιτήριο από το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ο Αρχιεπίσκοπος υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων οι οποίες δεν έδειξαν πώς υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του.

Σημειώνεται, ότι το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο κ. Ελπιδοφόρος βρισκόταν σε εξέλιξη η λειτουργία, προκαλώντας ανησυχία στους παρευρισκόμενους και στους ιερείς που βρίσκονταν στον ναό.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος βρισκόταν από το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη για προγραμματισμένες εκκλησιαστικές υποχρεώσεις. Στη συνέχεια, υποβλήθηκε σε μια σειρά από κλινικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του λιποθυμικού επεισοδίου.

