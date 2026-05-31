Λάρισα: Τρόμος για έγκυο – Βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με διαρρήκτη - Της ζήτησε «συγγνώμη» και έφυγε

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, σε πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της πόλης, κατά την απουσία του συζύγου της.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο διαρρήκτης, προσέγγισε το διαμέρισμα με ιδιαίτερα ασυνήθιστο τρόπο, καθώς για να φτάσει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία πήδηξε από ταράτσα σε ταράτσα και όλα αυτά λίγο πριν τις 8 το πρωί. Μάλιστα χρησιμοποίησε και σχοινί για να μπορέσει να σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι και από την μπαλκονόπορτα εισήλθε εντός του συγκεκριμένου διαμερίσματος.

Η γυναίκα ξαφνικά τον είδε μπροστά της και έβαλε της φωνές, ο άνδρας που μάλλον δεν είχε υπολογίσει ότι το διαμέρισμα δεν ήταν άδειο, αιφνιδιάστηκε και εκείνος με τη σειρά του, άρχισε να ψελλίζει κάποιες λέξεις, όπως «συγνώμη» και τρέχοντας έφυγε από την πόρτα.

Η έγκυος ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία, ενώ ενημέρωσε και τον σύζυγό της. Όπως αναφέρεται, βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, στο πλαίσιο των ερευνών για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.

