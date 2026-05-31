Οδηγοί προσοχή: Φωτιά ξέσπασε σε εν κινήσει όχημα στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε σε ποιο σημείο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα ακινητοποιήθηκε στην άκρη του δρόμου, κοντά στην έξοδο προς τη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου (κατεύθυνση Λεμεσός προς Λευκωσία, μετά την έξοδο των Χαλεπιανών).

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για ρύθμιση της κυκλοφορίας και διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση από την Αστυνομία, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 20:30 το βράδυ, ενώ το όχημα οδηγείτο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, στο τμήμα μεταξύ της εξόδου προς τον περιμετρικό αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας και του Ζυγιστικού Σταθμού Λατσιών.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί.

Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς και βρίσκεται εκτός του δρόμου, ακινητοποιημένο στη λωρίδα ασφαλείας. Έχει κληθεί ρυμουλκό για την παραλαβή του.

Ο αυτοκινητόδρομος είναι ανοικτός για την κυκλοφορία, με την τροχαία κίνηση γύρω στις 8.45 το βράδυ να συνεχίζει κανονικά.

