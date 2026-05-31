ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Οδηγοί προσοχή: Φωτιά ξέσπασε σε εν κινήσει όχημα στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε σε ποιο σημείο

 31.05.2026 - 20:50
Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε όχημα που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα ακινητοποιήθηκε στην άκρη του δρόμου, κοντά στην έξοδο προς τη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου (κατεύθυνση Λεμεσός προς Λευκωσία, μετά την έξοδο των Χαλεπιανών).

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για ρύθμιση της κυκλοφορίας και διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση από την Αστυνομία, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 20:30 το βράδυ, ενώ το όχημα οδηγείτο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, στο τμήμα μεταξύ της εξόδου προς τον περιμετρικό αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας και του Ζυγιστικού Σταθμού Λατσιών.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί.

Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς και βρίσκεται εκτός του δρόμου, ακινητοποιημένο στη λωρίδα ασφαλείας. Έχει κληθεί ρυμουλκό για την παραλαβή του.

Ο αυτοκινητόδρομος είναι ανοικτός για την κυκλοφορία, με την τροχαία κίνηση γύρω στις 8.45 το βράδυ να συνεχίζει κανονικά.

Πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Επίσημη επίσκεψη στο Καζακστάν θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026, στην οποία θα συνοδεύεται από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και επιχειρηματική αποστολή.

  31.05.2026 - 11:52
Προεδρία Βουλής: Νέα υποψηφιότητα αλλάζει τα δεδομένα

Φειδίας Παναγιώτου: Προσλαμβάνει για την ομάδα του στο Ευρωκοινοβούλιο – Ζαλίζει το ποσό του μισθού

Αισιόδοξο μήνυμα για τον τουρισμό: Υπάρχει σταδιακή βελτίωση στη ροή των κρατήσεων - Ποιες χώρες μας τίμησαν

Οδηγοί προσοχή: Φωτιά ξέσπασε σε εν κινήσει όχημα στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε σε ποιο σημείο

Νέα απάτη: Σχεδόν τρεις χιλιάδες ευρώ εξαφανίστηκαν - Πώς την «πάτησε» πολίτης

Διασώστης έγινε παγωτατζής για την ψυχική του υγεία - Δεν θα πιστέψετε όμως πόσα λεφτά βγάζει τώρα

Αναστάτωση στην Ξυλοφάγου: Στρατιωτικό όπλο εντοπίστηκε σε παραλιακή περιοχή - Ψάχνουν να βρουν την προέλευσή του

