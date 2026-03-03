Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΜπαράζ συλλήψεων για σωρεία αδικημάτων μέσα σε μια νύχτα - Εφόδοι σε υποστατικά αλλά και καταγγελίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μπαράζ συλλήψεων για σωρεία αδικημάτων μέσα σε μια νύχτα - Εφόδοι σε υποστατικά αλλά και καταγγελίες

 03.03.2026 - 06:28
Μπαράζ συλλήψεων για σωρεία αδικημάτων μέσα σε μια νύχτα - Εφόδοι σε υποστατικά αλλά και καταγγελίες

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη πέντε προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 296 οχήματα και ελέγχθηκαν 351 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 21 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 122 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, από τις οποίες ξεχωρίζουν δύο καταγγελίες οδηγών για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Συνολικά έγιναν 52 έλεγχοι αλκοόλης. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν έξι οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/ την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Στη σκιά των επιθέσεων»: Σενάρια αποσταθεροποίησης και μεταναστευτικές ροές - Πώς επηρεάζεται η Κύπρος
Πόλεμος στη γειτονιά μας: Η Κύπρος σε τροχιά ετοιμότητας – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα καταφύγια και το σύστημα «112»
Πρόγνωση καιρού: Ετοιμαστείτε για βροχές αυτές τις ημέρες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου - Πείτε τους να ζήσουν
Κυκλοφοριακό χάος: Πού έχει κίνηση σήμερα; - Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»
Χειροπέδες σε 17χρονο: Πυρπόλησε όχημα 28χρονης στη Λεμεσό - Τον «έκαψε» μαρτυρία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χειροπέδες σε 17χρονο: Πυρπόλησε όχημα 28χρονης στη Λεμεσό - Τον «έκαψε» μαρτυρία

 03.03.2026 - 06:25
Επόμενο άρθρο

Πρόγνωση καιρού: Ετοιμαστείτε για βροχές αυτές τις ημέρες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

 03.03.2026 - 06:32
LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

Εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή ο πόλεμος που ξεκίνησαν το Σάββατο ΗΠΑ και Ισραήλ με τις επιθέσεις στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα στο Ισραήλ και επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή. Tο Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στην «καρδιά της Τεχεράνης» ενώ επέκτεινε τον πόλεμο στον Λίβανο μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

  •  03.03.2026 - 06:14
«Στη σκιά των επιθέσεων»: Σενάρια αποσταθεροποίησης και μεταναστευτικές ροές - Πώς επηρεάζεται η Κύπρος

«Στη σκιά των επιθέσεων»: Σενάρια αποσταθεροποίησης και μεταναστευτικές ροές - Πώς επηρεάζεται η Κύπρος

  •  03.03.2026 - 06:20
Πόλεμος στη γειτονιά μας: Η Κύπρος σε τροχιά ετοιμότητας – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα καταφύγια και το σύστημα «112»

Πόλεμος στη γειτονιά μας: Η Κύπρος σε τροχιά ετοιμότητας – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα καταφύγια και το σύστημα «112»

  •  03.03.2026 - 06:21
Χειροπέδες σε 17χρονο: Πυρπόλησε όχημα 28χρονης στη Λεμεσό - Τον «έκαψε» μαρτυρία

Χειροπέδες σε 17χρονο: Πυρπόλησε όχημα 28χρονης στη Λεμεσό - Τον «έκαψε» μαρτυρία

  •  03.03.2026 - 06:25
Μπαράζ συλλήψεων για σωρεία αδικημάτων μέσα σε μια νύχτα - Εφόδοι σε υποστατικά αλλά και καταγγελίες

Μπαράζ συλλήψεων για σωρεία αδικημάτων μέσα σε μια νύχτα - Εφόδοι σε υποστατικά αλλά και καταγγελίες

  •  03.03.2026 - 06:28
Πρόγνωση καιρού: Ετοιμαστείτε για βροχές αυτές τις ημέρες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Πρόγνωση καιρού: Ετοιμαστείτε για βροχές αυτές τις ημέρες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

  •  03.03.2026 - 06:32
Κυκλοφοριακό χάος: Πού έχει κίνηση σήμερα; - Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

Κυκλοφοριακό χάος: Πού έχει κίνηση σήμερα; - Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

  •  03.03.2026 - 06:36
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου - Πείτε τους να ζήσουν

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου - Πείτε τους να ζήσουν

  •  03.03.2026 - 06:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα