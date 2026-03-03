Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου - Πείτε τους να ζήσουν

Γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Κλεόνικος, Κλεονίκη, Νίκη, Κλεονίκω, Θεοδώρητος, Ευτρόπιος, Βασιλίσκος, Πιαμούν.

Εάν έχετε κάποιο από τα παραπάνω ονόματα στο οικογενειακό ή φιλικό σας περιβάλλον, μην ξεχάσετε να ευχηθείτε!

Οι Άγιοι Ευτρόπιος, Κλεόνικος και Βασιλίσκος

Οι Άγιοι Ευτρόπιος, Κλεόνικος και Βασιλίσκος κατάγονταν από την Αμάσεια του Πόντου και έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Μαξιμιανός. Υπηρετούσαν ως στρατιώτες και διατηρούσαν συγγενικό δεσμό με τον Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων.

Όταν οι τοπικές αρχές πληροφορήθηκαν ότι παρέμεναν ακλόνητοι Χριστιανοί, ο ηγεμόνας Ασκληπιόδοτος τους συνέλαβε και τους υπέβαλε σε σκληρά βασανιστήρια. Ωστόσο, οι τρεις νέοι δεν λύγισαν. Αντίθετα, ενίσχυσαν την πίστη τους, ενώ – σύμφωνα με την παράδοση – ο ίδιος ο Χριστός και ο Άγιος Θεόδωρος εμφανίστηκαν και θεράπευσαν τα τραύματά τους.

Μέσα στη φυλακή συνέχισαν να κηρύττουν τον Χριστό. Έτσι, πολλοί συγκρατούμενοί τους βαπτίστηκαν, γεγονός που εξόργισε ακόμη περισσότερο τον ηγεμόνα.

Το μαρτύριό τους

Ο Ασκληπιόδοτος προσπάθησε αρχικά να δελεάσει τον Άγιο Κλεόνικο με τιμές και δώρα. Εκείνος όμως απάντησε με θάρρος και κατέρριψε με προσευχή το είδωλο της Αρτέμιδος.

Στη συνέχεια, οι δήμιοι τούς περιέλουσαν με καυτή πίσσα. Όμως, σύμφωνα με το συναξάρι, η Θεία Χάρη τους προστάτευσε, ενώ η πίσσα έκαψε τους ίδιους τους βασανιστές.

Τελικά, στις 3 Μαρτίου 308 μ.Χ., οι Ευτρόπιος και Κλεόνικος σταυρώθηκαν, λαμβάνοντας το στεφάνι του μαρτυρίου. Ο Βασιλίσκος παρέμεινε στη φυλακή, όπου και παρέδωσε αργότερα το πνεύμα του.

Άγιος Θεοδώρητος ο Ιερομάρτυρας, Πρεσβύτερος Αντιοχείας

Ο Άγιος Θεοδώρητος υπηρέτησε ως πρεσβύτερος στην Αντιόχεια την περίοδο του αυτοκράτορα Ιουλιανός ο Παραβάτης. Εκείνη την εποχή, ο Ιουλιανός επιχείρησε να επαναφέρει την ειδωλολατρία.

Ο Θεοδώρητος παρέμεινε σταθερός στην πίστη του. Παρά τις πιέσεις και τις κολακείες του επάρχου, αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα. Έτσι, οι αρχές διέταξαν τον αποκεφαλισμό του, καταγράφοντάς τον στη χορεία των Ιερομαρτύρων.

Όσιοι Ζήνων και Ζωίλος

Για τους Οσίους Ζήνωνα και Ζωίλο δεν υπάρχουν πολλές ιστορικές πληροφορίες. Ωστόσο, η Εκκλησία τιμά την ασκητική τους ζωή και την ειρηνική κοίμησή τους, αναγνωρίζοντας την πνευματική τους προσφορά.

Οσία Πιαμούν η Παρθένος

Η Οσία Πιαμούν έζησε στην Αίγυπτο τον 4ο αιώνα μ.Χ. Από νεαρή ηλικία αφιερώθηκε στη φιλανθρωπία και στην προσευχή. Παρότι ζούσε φτωχικά, μοίραζε ό,τι είχε στους αναγκεμένους.

Μετά τον θάνατο της μητέρας της, συνέχισε μόνη της το έργο της διακονίας. Μάλιστα, η φήμη της ήταν τόσο μεγάλη ώστε – σύμφωνα με την παράδοση – όταν εχθρικές δυνάμεις πολιόρκησαν την πόλη της, αποχώρησαν μόλις άκουσαν το όνομά της.

Η Οσία κοιμήθηκε ειρηνικά, αφήνοντας πίσω της παράδειγμα πίστης και ελεημοσύνης.

Άγιος Ιωάννης Πατριάρχης Γεωργίας

Ο Άγιος Ιωάννης, Πατριάρχης Γεωργίας (1033–1048 μ.Χ.), διακόνησε την Εκκλησία με ταπείνωση και διορατικότητα. Πριν εκλεγεί Πατριάρχης, μόνασε στην Αντιόχεια, σε μονή με έντονη γεωργιανή παρουσία.

Εκοιμήθη το 1048 μ.Χ., έχοντας ενισχύσει την πνευματική ζωή της χώρας του.

Οι Εννέα Μάρτυρες της Γεωργίας

Το 1625 μ.Χ., στην περιοχή της Καχέτης, εννέα Χριστιανοί μαρτύρησαν για την πίστη τους. Η Εκκλησία τιμά τη θυσία τους ως παράδειγμα γενναιότητας και ομολογίας.

Σύναξη της Παναγίας του Βολοκολάμσκ

Η εικόνα της Παναγίας του Βολοκολάμσκ αποτελεί αντίγραφο της γνωστής εικόνας της Παναγίας του Βλαντιμίρ και φυλάσσεται στον Ναό της Κοιμήσεως στο Κρεμλίνο.

Την εικόνα μετέφερε το 1572 ο Όσιος Ιωσήφ του Βολοκολάμσκ, ενώ λίγα χρόνια αργότερα αναγνωρίστηκε ως θαυματουργή.