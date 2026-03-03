Themasports lifenewscy
Κυκλοφοριακό χάος: Πού έχει κίνηση σήμερα; - Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

 03.03.2026 - 06:36
Κυκλοφοριακό χάος: Πού έχει κίνηση σήμερα; - Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

 03.03.2026 - 06:36

Η κυκλοφορία στους δρόμους αλλάζει συνεχώς, ειδικά στις πόλεις της Κύπρου, όπου οι ώρες αιχμής κάνουν τις μετακινήσεις λίγο πιο απαιτητικές.

Οι οδηγοί σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστος έρχονται αντιμέτωποι με απρόβλεπτες καθυστερήσεις, ιδίως στις ώρες αιχμής. Από γειτονιά σε γειτονιά, ο κυκλοφοριακός φόρτος αλλάζει ρυθμό και συχνά δοκιμάζει τα νεύρα των οδηγών.

Για να αποφύγετε την ταλαιπωρία και να γνωρίζετε τι σας περιμένει πριν καν μπείτε στο αυτοκίνητο, συγκεντρώσαμε για εσάς διαδραστικούς χάρτες που αποτυπώνουν την κίνηση σε πραγματικό χρόνο.

Δείτε live την κυκλοφορία μέσα από τους διαδραστικούς χάρτες του Waze:

Λευκωσία

Λεμεσός

Λάρνακα

Πάφος

Αμμόχωστος

 

 

Εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή ο πόλεμος που ξεκίνησαν το Σάββατο ΗΠΑ και Ισραήλ με τις επιθέσεις στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα στο Ισραήλ και επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή. Tο Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στην «καρδιά της Τεχεράνης» ενώ επέκτεινε τον πόλεμο στον Λίβανο μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

