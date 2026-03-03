Χειροπέδες σε 17χρονο: Πυρπόλησε όχημα 28χρονης στη Λεμεσό - Τον «έκαψε» μαρτυρία

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 2.40 στις 25/02/2026, εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο, ιδιοκτησία 28χρονης, ενώ αυτό βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης οχημάτων, σε πολυκατοικία στην επαρχία Λεμεσού. Από τη φωτιά καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στους τοίχους της πολυκατοικίας.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 17χρονου, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα σήμερα δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης και τέθηκε υπό κράτηση.

Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί ακόμη ένας 32χρονος, εναντίον του οποίου είχε εκδοθεί διάταγμα εξαήμερης προσωποκράτησης και ακολούθως αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή της συμπλήρωσης των αστυνομικών εξετάσεων.