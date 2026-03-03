Καταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκε επικίνδυνη συσκευή θέρμανσης νερού - Τι να κάνετε αν την έχετε ήδη - Δείτε φωτογραφία

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι το πιο κάτω προϊόν, το οποίο έχει εντοπιστεί στην αγορά, δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/426. Το προϊόν δεν συνοδεύεται από το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ και την απαιτούμενη τεχνική τεκμηρίωση, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό. Επιπρόσθετα, το μοντέλο του προϊόντος δεν διαφοροποιείται μεταξύ των δύο παραλλαγών του (για φυσικό αέριο / για υγραέριο), οι οποίες φέρουν διαφορετικά ακροφύσια αερίου (μπεκ) στον καυστήρα. Ως εκ τούτου, ο κατασκευαστής έχει προβεί σε απόσυρση και ανάκλησή του από την αγορά.

Προϊόν

Κατηγορία: Θέρμανση νερού

Είδος: Θερμοσίφωνας αερίου

Εμπορική επωνυμία: ONYX

Μοντέλο: OX-JSD-020W

Κατασκευαστής: FINDIX LIMITED

Αρχικός Κατασκευαστής: EUROMAX Appliance o (Zhongshan) Co., LTD

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν / εγκαταστήσουν και να το επιστρέψουν άμεσα στον πωλητή, δηλαδή στο κατάστημα, από το οποίο το έχουν προμηθευτεί. Επιπρόσθετα, οι διανομείς καλούνται να ενημερώσουν σχετικά τους πελάτες τους που έχουν εγκαταστήσει το συγκεκριμένο προϊόν για να προβούν σε αντικατάστασή του.

Περαιτέρω, οι καταναλωτές που εντοπίσουν ότι το πιο πάνω προϊόν είναι εγκατεστημένο στα υποστατικά τους, να διευθετήσουν αντικατάστασή του.

Σημειώνεται ότι, το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση της απόσυρσης και της ανάκλησης. Επιπρόσθετα, ο οικονομικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την ανάκληση για λόγους ασφάλειας του εξοπλισμού είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον καταναλωτή αποτελεσματικό, δωρεάν και έγκαιρο τρόπο επανόρθωσης, χωρίς οποιοδήποτε χρονικό περιορισμό.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800518 και 22800534 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο φαξ 22348202.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τα επικίνδυνα προϊόντα που εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ, για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate), στον σχετικό ιστότοπο.