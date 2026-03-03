Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκε επικίνδυνη συσκευή θέρμανσης νερού - Τι να κάνετε αν την έχετε ήδη - Δείτε φωτογραφία

 03.03.2026 - 18:25
Καταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκε επικίνδυνη συσκευή θέρμανσης νερού - Τι να κάνετε αν την έχετε ήδη - Δείτε φωτογραφία

Άλλο ένα προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά που δεν συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι το πιο κάτω προϊόν, το οποίο έχει εντοπιστεί στην αγορά, δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/426. Το προϊόν δεν συνοδεύεται από το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ και την απαιτούμενη τεχνική τεκμηρίωση, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό. Επιπρόσθετα, το μοντέλο του προϊόντος δεν διαφοροποιείται μεταξύ των δύο παραλλαγών του (για φυσικό αέριο / για υγραέριο), οι οποίες φέρουν διαφορετικά ακροφύσια αερίου (μπεκ) στον καυστήρα. Ως εκ τούτου, ο κατασκευαστής έχει προβεί σε απόσυρση και ανάκλησή του από την αγορά.

Προϊόν

Κατηγορία: Θέρμανση νερού
Είδος: Θερμοσίφωνας αερίου
Εμπορική επωνυμία: ONYX
Μοντέλο: OX-JSD-020W
Κατασκευαστής: FINDIX LIMITED
Αρχικός Κατασκευαστής: EUROMAX Appliance o (Zhongshan) Co., LTD
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν / εγκαταστήσουν και να το επιστρέψουν άμεσα στον πωλητή, δηλαδή στο κατάστημα, από το οποίο το έχουν προμηθευτεί. Επιπρόσθετα, οι διανομείς καλούνται να ενημερώσουν σχετικά τους πελάτες τους που έχουν εγκαταστήσει το συγκεκριμένο προϊόν για να προβούν σε αντικατάστασή του.

Περαιτέρω, οι καταναλωτές που εντοπίσουν ότι το πιο πάνω προϊόν είναι εγκατεστημένο στα υποστατικά τους, να διευθετήσουν αντικατάστασή του.

Σημειώνεται ότι, το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση της απόσυρσης και της ανάκλησης. Επιπρόσθετα, ο οικονομικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την ανάκληση για λόγους ασφάλειας του εξοπλισμού είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον καταναλωτή αποτελεσματικό, δωρεάν και έγκαιρο τρόπο επανόρθωσης, χωρίς οποιοδήποτε χρονικό περιορισμό.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800518 και 22800534 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο φαξ 22348202.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τα επικίνδυνα προϊόντα που εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ, για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate), στον σχετικό ιστότοπο.

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

Εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή ο πόλεμος που ξεκίνησαν το Σάββατο ΗΠΑ και Ισραήλ με τις επιθέσεις στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα στο Ισραήλ και επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή. Tο Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στην «καρδιά της Τεχεράνης» ενώ επέκτεινε τον πόλεμο στον Λίβανο μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

