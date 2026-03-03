Χ. Χρυσοστόμου: «Είμαστε στην αρχή του πολέμου, το Ισραήλ παρέσυρε τις ΗΠΑ»

Κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει την κατάσταση, ο κ. Χρυσοστόμου ανέφερε ότι υπάρχουν τρία στοιχεία των τελευταίων 24 ωρών που καταδεικνύουν κάτι τέτοιο και το πρώτο είναι το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ από το Ιράν, που πλέον υλοποιεί την απειλή του και οποιοδήποτε πλοίο περάσει από τα στενά αποτελεί στόχο.

Το δεύτερο, πρόσθεσε, είναι η έναρξη των χερσαίων επιχειρήσεων, στην ουσία εισβολή – όπως είπε - του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, για να εξουδετερωθεί ότι έχει μείνει από την Χεζμπολάχ. Και το τρίτο στοιχείο, συνέχισε, είναι πως οι στόχοι των Ιρανών δεν είναι πλέον μόνον στρατιωτικοί, αλλά χτυπούν οτιδήποτε θεωρούν ότι είναι προς το συμφέρον των Ισραηλινών, των Αμερικανικών ή/και Βρετανών, πέραν των στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Σημείωσε δε το χτύπημα της Πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, πολιτικά αεροδρόμια στο Μπαχρέιν και το Ντουμπάι, οικονομικές και άλλες εμπορικές εγκαταστάσεις.

Κατά τον κ. Χρυσοστόμου, στόχος από πλευράς Ιράν είναι να εμπλακούν στη σύρραξη και άλλες χώρες του Κόλπου, ομόθρησκες, που συνεργάζονται με τον εχθρό, να έχουν τεράστια πλήγματα και στην οικονομία τους και στην ανάπτυξή τους, για να αναγκαστούν να πιέσουν τις ΗΠΑ να σταματήσει την επίθεση εναντίον του Ιράν.

Αυτό, είπε, φέρνει αντίθετο αποτέλεσμα, διότι αυτή τη στιγμή έχει στρέψει ακόμα και το Κατάρ, την πιο φύλα προσκείμενη χώρα στο Ιράν που έκανε και τις διαπραγματεύσεις, ενάντια πλέον στο Ιράν, παρόλο που υπάρχει αυτοσυγκράτηση από τα κράτη του Κόλπου και δεν έχουν προβεί σε επιθετικές ενέργειες απέναντι στο Ιράν.

Οι στόχοι

Ως προς το ποιοι είναι οι στόχοι αυτού του πολέμου, ο κ. Χρυσοστόμου απαντώντας στη σχετική ερώτηση είπε ότι ήταν ξεκάθαρο ότι το Ισραήλ παρέσυρε τις ΗΠΑ ή έπεισε τον Ντόναλντ Τραμπ, άσκησε επιρροή ώστε η Αμερική να συμπλεύσει με το Ισραήλ για να υλοποιηθεί ο απόλυτος στόχος του Ισραήλ, που δεν είναι άλλος από την ανατροπή του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Σημειώνοντας ότι στις συνομιλίες ο Τραμπ συνομιλούσε με την ηγεσία της Τεχεράνης για να εξευρεθεί μια συμφωνία για τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος, αλλά στην πρώτη τους εξαγγελία ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έθεσαν πρώτο στόχο την ανατροπή του καθεστώτος.

Μετά όμως από τα τρία πρώτα 24ωρα, συνέχισε, «βλέπουμε διαφοροποίηση και από τον Τραμπ και από τον Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών. Και ενώ καταγράφονται 4 στόχοι από τις ΗΠΑ, δεν καταγράφεται πρώτος που ήταν η ανατροπή του καθεστώτος της Τεχεράνης».

Οι στόχοι, ανέφερε ο κ. Χρυσοστόμου, είναι τώρα η εξάλειψη του βαλιστικού προγράμματος, των βάσεων και των πλατφόρμων εκτόξευσης πυραύλων, για να μην είναι σε θέση το Ιράν να προβαίνει τα χτυπήματα. Δεύτερον, η εξουδετέρωση του πυρηνικού προγράμματος και τρίτον, η εξουδετέρωση του Ιρανικού ναυτικού, για να μην είναι σε θέση να κλείνει τα στενά του Ορμούζ και να προκαλεί ασφυξία στο διεθνές εμπόριο, ειδικά του πετρελαίου. Τέταρτος στόχος των Αμερικανών, είπε, είναι η πλήρης εξουδετέρωση των αντιπροσώπων. Σημείωσε ότι με την εισβολή του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο επιχειρείται η εξουδετέρωση της Χεζμπολάχ και πολύ πιθανόν να δούμε ενέργειες και εναντίον των Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν εμπλακεί.

«Οι 4 αυτοί στόχοι χρειάζονται χρόνο για να υλοποιηθούν και δεν είμαστε καθόλου στο τέλος, αλλά είμαστε στην αρχή».

Στάση Ρωσίας – Κίνας – Τουρκία

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοστόμου, Ρωσία και Κίνα είναι στρατηγικοί εταίροι του Ιράν και υπάρχει διακύβευμα εμπορικό, ενεργειακό, οικονομικό, ακόμα και αμυντικό με αγοραπωλησίες οπλικών συστημάτων από και προς το Ιράν. «Όμως, παρά την καταδίκη, παρά την κάθετη διαφωνία τους, παρά το γεγονός ότι δεν θέλουν με τίποτε να δουν πτώση του καθεστώτος του Ιράν, δεν έχουν καμία πρόθεση να εμπλακούν στον πόλεμο συνδράμοντας στρατιωτικά το Ιράν. Στην ουσία αυτή τη στιγμή το Ιράν είναι μόνο του».

Η Ρωσία, σημείωσε, έχει τον δικό της πόλεμο ούτε η Κίνα θα εμπλακεί σε αυτόν τον πόλεμο. Εξάλλου, είπε, και οι τρεις χώρες είναι στους BRICS και θέλουν να είναι ένας αντίποδας των HPA.

Ερωτηθείς για την Τουρκία, ο κ. Χρυσοστόμου ανέφερε ότι η Τουρκία βλέπει με πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις για τρεις κυρίως λόγους: έχει εμπορικό, οικονομικό, ενεργειακό διακύβευμα με το Ιράν και είναι φίλα προσκείμενη στο καθεστώς της Τεχεράνης ως στρατηγικός εταίρος. Δεύτερο, η πτώση του καθεστώτος και η δημιουργία μιας χαοτικής κατάστασης θα προκαλέσει τεράστια κύματα προσφύγων κυρίως Αζέρικης καταγωγής Ιρανών και Κούρδους του Ιράν προς την Τουρκία, κάτι που θα αποτελέσει τεράστιο πονοκέφαλο για την Άγκυρα. Σημείωσε δε ότι ήδη χτίζεται μεγάλο τείχος στα 500 χιλιόμετρα των συνόρων Τουρκίας – Ιράν.

Το τρίτο στοιχείο, ανέφερε, είναι το σενάριο αναβίωσης του κουρδικού ζητήματος με αυτονομία των Κούρδων του Ιράν μετά από την πτώση μιας κεντρικής ισχυρής κυβέρνησης που είναι αυτή τη στιγμή το καθεστώς στην Τεχεράνη.

Εσωτερική κατάσταση στο Ιράν

Στην ερώτηση πόσο εύκολο είναι να υπάρξει αλλαγή, αφού μέσα στο Ιράν δεν υπάρχει αντιπολίτευση, ο Χαράλαμπος Χρυσοστόμου είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πέσει το καθεστώς για τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συμπαγής και σημαντική αντιπολίτευση ούτε εντός Ιράν ούτε εκτός, είναι κατακερματισμένη με διαφορετικούς ιδεολογικούς προσανατολισμούς και χαρακτήρα, φιλελεύθεροι, μαρξιστές, άλλοι και ακραίοι ισλαμιστές. Ούτε, συνέχισε, ο περιβόητος γιος του Σάχη έχει αυτή τη στιγμή έρεισμα και απήχηση ή μηχανισμό εντός της χώρας.

Ο δεύτερος λόγος, είπε, είναι ότι η δομή του καθεστώτος δεν είναι πυραμίδα, άρα φεύγει η κεφαλή και πας στην επόμενη επίπεδο πυραμίδας. Είναι πυλώνες: θρησκευτικός, στρατιωτικός και οικονομικός.

Σημείωσε δε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης στο εσωτερικό του Ιράν, ενεργοί και οπλισμένοι, είναι πέραν των 300.000 και άλλοι τόσοι είναι συνδεδεμένοι. «Άρα μπορεί να μιλάμε για 700.000 Φρουρούς της Επανάστασης οι οποίοι με τίποτα δεν θα παραδώσουν με εύκολο τρόπο την εξουσία, ανεξαρτήτως αν έχει σκοτωθεί ο Χαμενεϊ ή αν είναι άλλος στη θέση του».

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν 4 επίπεδα διαδοχής και στους Φρουρούς της Επανάστασης και στο θρησκευτικό ιερατείου. «Άρα ακόμα και να υπάρξει πτώση αυτή τη στιγμή της ηγεσίας είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρχει μετάβαση σε μια κατάσταση φιλοδυτική. Η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να δημιουργηθεί μια χαοτική κατάσταση εμφυλίου παρά το γεγονός ότι ο λαός είναι απέναντι στην ηγεσία σε πολύ μεγάλο ποσοστό».

Άρα, συνέχισε, η επανάληψη ενός Αφγανιστάν νούμερο 2 ή ενός Ιράκ νούμερο 2 είναι πολύ πιθανό σενάριο και μάλιστα χωρίς να υπάρξει χερσαία επιχείρηση. Οι Αμερικανοί επαναλαμβάνουν το «no boots on the ground» και να αφεθεί μόνος του ο Ιρανικός λαός να αντικαταστήσει το καθεστώς, κάτι από εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο, σημείωσε.

Σε ερώτηση που στοχεύει ο πόλεμος εάν δεν ανατραπεί το καθεστώς και δεν καταστραφούν τα πυρηνικά, ο κ. Χρυσοστόμου είπε ότι ο στόχος των Ισραηλινών είναι να υπάρξει μια φιλοδυτική Κυβέρνηση και στο πίσω μέρος των Αμερικανών σαν ευκταία προοπτική είναι το ίδιο. Και ο λόγος, είπε, δεν είναι φυσικά τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του ιρανικού λαού, αλλά ο έλεγχος του μεγάλου διακυβεύματος του ιρανικού πετρελαίου, το οποίο είναι δεύτερο μετά τη Βενεζουέλα και ο έλεγχος του δρόμου μέχρι τις Ινδίες για να είναι αντίβαρο της Κίνας στην περιοχή. Ελέγχοντας το Ιράν, αλλάζει όλη η γεωπολιτική αρχιτεκτονική ασφάλειας, η ενεργειακή εμπορική διαδρομή και αποκτούν οι Αμερικανοί πλεονέκτημα σε σχέση με την Κίνα, κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ