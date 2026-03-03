Σε χρυσό φέρετρο θάφτηκε ο Ελ Μέντσο: Με στρατιωτική παρουσία η κηδεία του στο Μεξικό

Ο Ελ Μέντσο ενταφιάστηκε σε λαμπερό χρυσό φέρετρο, πλαισιωμένο από τεράστια στεφάνια λουλουδιών, ενώ στην περιοχή υπήρχε ισχυρή στρατιωτική παρουσία. Ομοσπονδιακός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η ταφή έγινε σε κοιμητήριο της Ζαποπάν, προαστίου της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Μεξικού, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια για την υπόθεση. Η Γενική Εισαγγελία της χώρας αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την τοποθεσία της ταφής, επικαλούμενη «λόγους ασφαλείας».

Δεκάδες άνθρωποι συνόδευσαν την πομπή, πολλοί κρατώντας μαύρες ομπρέλες παρά τον ηλιόλουστο καιρό, ενώ μπάντα έπαιζε μουσική «banda», είδος παραδοσιακής μεξικανικής μουσικής. Από την Κυριακή είχαν ενισχυθεί τα μέτρα ασφαλείας γύρω από γραφείο τελετών, όπου κατέφθαναν μεγάλα στεφάνια χωρίς να αναγράφεται όνομα. Ορισμένα έφεραν εικόνα κόκορα από λουλούδια, σύμβολο που συνδεόταν με τον Oseguera Cervantes, ο οποίος αποκαλείτο και «Άρχοντας των Κόκορων».

Ο ηγέτης του καρτέλ σκοτώθηκε πριν από λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα από τον μεξικανικό στρατό, κατά τη διάρκεια επιχείρησης σύλληψής του. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου που επικαλείται το Associated Press, υπέκυψε σε πολλαπλά τραύματα από σφαίρες. Το έγγραφο αναφέρει ότι έφερε τραύματα στο στήθος, την κοιλιακή χώρα και τα πόδια.

Η περιγραφή αυτή συνάδει με όσα είχε ανακοινώσει ο υπουργός Άμυνας Ricardo Trevilla, σύμφωνα με τον οποίο ο Oseguera Cervantes και δύο σωματοφύλακές του τραυματίστηκαν σοβαρά σε ανταλλαγή πυρών με στρατιώτες έξω από κατοικία στην Tapalpa της Χαλίσκο και πέθαναν καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο.

Η σορός μεταφέρθηκε στην Πόλη του Μεξικού, όπου διενεργήθηκε νεκροψία, και στη συνέχεια παραδόθηκε στην οικογένειά του το Σάββατο, όπως ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωσή της η Γενική Εισαγγελία. Το πιστοποιητικό θανάτου σημειώνει επίσης ότι η ταφή προβλεπόταν, όπως συνηθίζεται σε περιπτώσεις βίαιων θανάτων, ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική συλλογή πρόσθετων ιατροδικαστικών στοιχείων εφόσον απαιτηθεί. Το έγγραφο δεν προσδιόριζε τον τόπο ενταφιασμού.

Οι ανησυχίες των αρχών για ζητήματα ασφαλείας γύρω από την ταφή κρίνονται βάσιμες, καθώς ο θάνατος του Ελ Μέντσο πυροδότησε κύμα βίας σε περίπου 20 πολιτείες. Περισσότεροι από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν μεταξύ της στρατιωτικής επιχείρησης και των αντιποίνων που ακολούθησαν. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι οι επιχειρήσεις ασφαλείας συνεχίζονται με στόχο άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του καρτέλ.

Στο Μεξικό είναι συνηθισμένο οι ταφές βαρόνων των ναρκωτικών να περιβάλλονται από ατμόσφαιρα μυστηρίου, στοιχείο που οι υποστηρικτές τους αξιοποιούν για να καλλιεργήσουν έναν σχεδόν μυθικό χαρακτήρα. Μέσα σε λίγες ώρες από τον θάνατο του Oseguera Cervantes είχαν ήδη γραφτεί ναρκομπαλάντες, γνωστές ως «narcocorridos», για τη δολοφονία του.

Σε γειτονική πολιτεία, στη Σιναλόα, υπάρχει κοιμητήριο γνωστό για τους πολυτελείς οικογενειακούς τάφους και μαυσωλεία πρώην βαρόνων, όπως ο Ignacio Coronel, παλαιός συνεργάτης του Ελ Μέντσο, και ο Arturo Beltrán Leyva.

Η ιστορία των καρτέλ στο Μεξικό περιλαμβάνει και άλλες ιδιότυπες περιπτώσεις: τον Nazario Moreno, ηγέτη των βίαιων και ψευδοθρησκευτικών «Ιπποτών του Ναού», ο οποίος είχε ανακοινωθεί νεκρός το 2010 πριν τελικά σκοτωθεί πράγματι το 2014· τον Heriberto Lazcano των Zetas, του οποίου η σορός κλάπηκε το 2012· καθώς και τον Amado Carrillo Fuentes, γνωστό ως «Άρχοντας των Ουρανών», που πέθανε έπειτα από αποτυχημένη πλαστική επέμβαση.

Η ταφή του Ελ Μέντσο, με τη βαριά παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας και το πέπλο σιωπής γύρω από την ακριβή τοποθεσία, προστίθεται σε αυτή τη μακρά και συχνά σκοτεινή παράδοση.