Σιζόπουλος: Δεν έφερε ένσταση για άρση της ασυλίας του - «Κάποιοι προσπαθούν να αποκρύψουν την αλήθεια, αλλά θα λάμψει»

Το Ανώτατο Δικαστήριο όρισε την 9η Μαρτίου για υποβολή των θέσεων της Νομικής Υπηρεσίας και την 13η Μαρτίου για υποβολή των θέσεων της υπεράσπισης εάν το επιθυμούν. Η ακρόαση ορίστηκε για την 16η Μαρτίου.

Σε δηλώσεις του ο κ. Σιζόπουλος τόνισε: «Όσο και αν κάποιοι προσπαθούν είτε να αποκρύψουν την αλήθεια είτε να επιφέρουν ευθύνες σε άλλους που δεν τις έχουν και να επιλέγουν να δημιουργούν θέματα, θέλω να πω ότι η αλήθεια θα λάμψει».

Δείτε όσα ανέφερε: