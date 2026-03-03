Ν. Δένδιας: «Η Ελλάδα είναι πάντα δίπλα στην Κύπρο και σε κάθε νόμιμο κάτοικό της»

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Δένδιας είπε ότι «είχα σήμερα τη χαρά και την τιμή να γίνω δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, φίλο Νίκο Χριστοδουλίδη, μαζί με τον συνάδελφο μου Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα.

Ο Πρόεδρος με ενημέρωσε για την κατάσταση, του μετέφερα τη στήριξη του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Κυβέρνησης και συνολικά του ελληνικού λαού.

Είμαστε πάντα δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία, δίπλα στη νήσο της Κύπρου, δίπλα σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα υπόλοιπα αναλυτικά θα τα πούμε μετά στο Υπουργείο Άμυνας μαζί με τον Βασίλη».