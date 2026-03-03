VIDEO: Επική on air συζήτηση στο Ακρωτήρι με φόντο τον πόλεμο - «Ξύπνησα τώρα, δεν έχω ιδέα»

Η ανταποκρίτρια του ΡΙΚ στη Λεμεσό, Σωτηρούλα Χριστοφίδου, βρέθηκε στο σημείο προκειμένου να μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις και να καταγράψει τις αντιδράσεις των κατοίκων, στον απόηχο των γεγονότων που συνδέονται με την ευρύτερη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης, η δημοσιογράφος απευθύνθηκε σε κάτοικο της περιοχής ρωτώντας τον εάν βγήκε για να διαμαρτυρηθεί για κάτι. Η απάντηση που ακολούθησε προκάλεσε αμηχανία αλλά και χαμόγελα: «Εγώ κοιμόμουν και ξύπνησα τώρα, δεν έχω ιδέα», ανέφερε με ειλικρίνεια ο πολίτης, αιφνιδιάζοντας το συνεργείο.

