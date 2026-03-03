Themasports lifenewscy
VIDEO: Επική on air συζήτηση στο Ακρωτήρι με φόντο τον πόλεμο - «Ξύπνησα τώρα, δεν έχω ιδέα»

 03.03.2026 - 09:52
Μια απρόσμενη και άκρως χαρακτηριστική στιγμή καταγράφηκε ζωντανά στον αέρα, στο σημείο όπου είχε τεθεί συναγερμός στο Ακρωτήρι, μετά την πτώση drone στην περιοχή.

Η ανταποκρίτρια του ΡΙΚ στη Λεμεσό, Σωτηρούλα Χριστοφίδου, βρέθηκε στο σημείο προκειμένου να μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις και να καταγράψει τις αντιδράσεις των κατοίκων, στον απόηχο των γεγονότων που συνδέονται με την ευρύτερη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης, η δημοσιογράφος απευθύνθηκε σε κάτοικο της περιοχής ρωτώντας τον εάν βγήκε για να διαμαρτυρηθεί για κάτι. Η απάντηση που ακολούθησε προκάλεσε αμηχανία αλλά και χαμόγελα: «Εγώ κοιμόμουν και ξύπνησα τώρα, δεν έχω ιδέα», ανέφερε με ειλικρίνεια ο πολίτης, αιφνιδιάζοντας το συνεργείο.

Εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή ο πόλεμος που ξεκίνησαν το Σάββατο ΗΠΑ και Ισραήλ με τις επιθέσεις στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα στο Ισραήλ και επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή. Tο Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στην «καρδιά της Τεχεράνης» ενώ επέκτεινε τον πόλεμο στον Λίβανο μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ.

