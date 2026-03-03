Συναγερμός στη Ψιμολόφου: Άγνωστοι προσεγγίζουν μαθήτριες – Επείγουσα προειδοποίηση προς τους γονείς

Το Κοινοτικό Συμβούλιο, με μια κατεπείγουσα ανακοίνωση, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς όλους τους γονείς, καλώντας τους να ενημερώσουν άμεσα τα παιδιά τους για τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν στους δρόμους της περιοχής.

​Η ανησυχία κορυφώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας, όταν σημειώθηκε ένα ακόμα περιστατικό που κινητοποίησε τις τοπικές αρχές. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, άγνωστα πρόσωπα που επιβαίνουν σε αυτοκίνητα προσεγγίζουν νεαρές κοπέλες με την πρόφαση να ανοίξουν διάλογο, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις επιχειρούν ακόμα και να τις ακολουθήσουν.

​Το γεγονός ότι παρόμοιο συμβάν είχε καταγραφεί και πριν από μερικές μέρες δημιουργεί την αίσθηση μιας επαναλαμβανόμενης και επικίνδυνης συμπεριφοράς, οι προθέσεις της οποίας παραμένουν άγνωστες. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη για απόλυτη προσοχή, τονίζοντας ότι τα παιδιά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ανταποκρίνονται σε συνομιλίες με αγνώστους, είτε αυτοί κινούνται πεζοί είτε με όχημα.

​Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

​Η Αστυνομία έχει ήδη ενημερωθεί πλήρως για τις καταγγελίες και βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την κοινότητα για τον εντοπισμό των υπόπτων. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση ή όχημα υποπέσει στην αντίληψή τους, καθώς η άμεση ενημέρωση είναι το κλειδί για την πρόληψη δυσάρεστων καταστάσεων.

​Οι γονείς καλούνται να ενημερώσουν τα παιδιά τους με ψυχραιμία, συμβουλεύοντάς τα να μετακινούνται κατά προτίμηση σε ομάδες και να αποφεύγουν ερημικά σημεία, ειδικά κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.