Ανείπωτη τραγωδία στη Λεμεσό: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του από τους γονείς του

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέφος σχεδόν τριών μηνών εντοπίστηκε νεκρό από τους γονείς του μέσα στο σπίτι τους.

Όταν οι γονείς ξύπνησαν, διαπίστωσαν ότι το μωρό δεν ανταποκρινόταν.

Το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.