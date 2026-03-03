Themasports lifenewscy
Ανείπωτη τραγωδία στη Λεμεσό: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του από τους γονείς του
Ανείπωτη τραγωδία στη Λεμεσό: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του από τους γονείς του

 03.03.2026 - 10:23
Ανείπωτη τραγωδία στη Λεμεσό: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του από τους γονείς του

Ανείπωτη τραγωδία τα ξημερώματα στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέφος σχεδόν τριών μηνών εντοπίστηκε νεκρό από τους γονείς του μέσα στο σπίτι τους.

Όταν οι γονείς ξύπνησαν, διαπίστωσαν ότι το μωρό δεν ανταποκρινόταν.

Το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

 

Ανείπωτη τραγωδία στη Λεμεσό: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του από τους γονείς του
LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

Εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή ο πόλεμος που ξεκίνησαν το Σάββατο ΗΠΑ και Ισραήλ με τις επιθέσεις στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα στο Ισραήλ και επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή. Tο Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στην «καρδιά της Τεχεράνης» ενώ επέκτεινε τον πόλεμο στον Λίβανο μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

