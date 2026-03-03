Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ηλικιωμένος «καρφώθηκε» σε πρακτορείο στοιχημάτων στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο

 03.03.2026 - 11:34
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Αποστόλου Βαρνάβα, στη Λεμεσό, όταν όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας κατέληξε σε πρακτορείο στοιχημάτων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός θαμώνα καθώς και του ίδιου του οδηγού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος οδηγός εξήλθε από χώρο στάθμευσης καταστήματος στα ανατολικά του δρόμου και, υπό συνθήκες που διερευνώνται, διέσχισε το οδόστρωμα και προσέκρουσε στο απέναντι υποστατικό, στο οποίο στεγάζεται πρακτορείο στοιχημάτων.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θαμώνας του πρακτορείου, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας. Στο νοσηλευτήριο διακομίστηκε και ο οδηγός του οχήματος, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από την Αστυνομία.

Εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή ο πόλεμος που ξεκίνησαν το Σάββατο ΗΠΑ και Ισραήλ με τις επιθέσεις στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα στο Ισραήλ και επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή. Tο Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στην «καρδιά της Τεχεράνης» ενώ επέκτεινε τον πόλεμο στον Λίβανο μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

