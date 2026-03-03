Ηλικιωμένος «καρφώθηκε» σε πρακτορείο στοιχημάτων στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος οδηγός εξήλθε από χώρο στάθμευσης καταστήματος στα ανατολικά του δρόμου και, υπό συνθήκες που διερευνώνται, διέσχισε το οδόστρωμα και προσέκρουσε στο απέναντι υποστατικό, στο οποίο στεγάζεται πρακτορείο στοιχημάτων.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θαμώνας του πρακτορείου, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας. Στο νοσηλευτήριο διακομίστηκε και ο οδηγός του οχήματος, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από την Αστυνομία.