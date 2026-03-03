Αφθώδης πυρετός: Σε εξέλιξη θανατώσεις αιγοπροβάτων σε δύο περιοχές – Ποια η κατάσταση σήμερα

Σε νέα ενημέρωση στους δημοσιογράφους, η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργός ανέφερε ότι «η κατάσταση σήμερα είναι σταθερή. Συνεχίζονται οι δειγματοληψίες, οι εργαστηριακές εξετάσεις με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα»

«Προχωρούν οι εμβολιασμοί των αιγοπροβάτων. Μέχρι χθες βράδυ είχαν προμηθευτεί επιπλέον 26 χιλιάδες δόσεις για να καλύψουν 42 μονάδες αιγοπροβάτων εντός της μολυσμένης ζώνης. Παράλληλα προχωρά η εκτίμηση της αγοραίας αξίας των ζώων, των σανών, των ζωοτροφών, η καταστροφή και η καταμέτρηση του γάλακτος από τις μολυσμένες μονάδες. Όλα αυτά είναι στη βάση των αποζημιώσεων που θα δοθούν στους κτηνοτρόφους μας ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη ταυτόχρονες θανατώσεις αιγοπροβάτων στην Αραδίππου και στα Λειβάδια»

«Μέχρι χθες το βράδυ είχαν θανατωθεί σε αυτές τις δύο περιοχές γύρω στα 1300 ζώα. Αναμένεται να θανατωθούν ακόμα 2700», κατέληξε.