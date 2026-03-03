Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑφθώδης πυρετός: Σε εξέλιξη θανατώσεις αιγοπροβάτων σε δύο περιοχές – Ποια η κατάσταση σήμερα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης πυρετός: Σε εξέλιξη θανατώσεις αιγοπροβάτων σε δύο περιοχές – Ποια η κατάσταση σήμερα

 03.03.2026 - 11:24
Αφθώδης πυρετός: Σε εξέλιξη θανατώσεις αιγοπροβάτων σε δύο περιοχές – Ποια η κατάσταση σήμερα

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι θανατώσεις αιγοπροβάτων που έχουν προσβληθεί από αφθώδη πυρετό.

Σε νέα ενημέρωση στους δημοσιογράφους, η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργός ανέφερε ότι «η κατάσταση σήμερα είναι σταθερή. Συνεχίζονται οι δειγματοληψίες, οι εργαστηριακές εξετάσεις με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα»

«Προχωρούν οι εμβολιασμοί των αιγοπροβάτων. Μέχρι χθες βράδυ είχαν προμηθευτεί επιπλέον 26 χιλιάδες δόσεις για να καλύψουν 42 μονάδες αιγοπροβάτων εντός της μολυσμένης ζώνης. Παράλληλα προχωρά η εκτίμηση της αγοραίας αξίας των ζώων, των σανών, των ζωοτροφών, η καταστροφή και η καταμέτρηση του γάλακτος από τις μολυσμένες μονάδες. Όλα αυτά είναι στη βάση των αποζημιώσεων που θα δοθούν στους κτηνοτρόφους μας ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη ταυτόχρονες θανατώσεις αιγοπροβάτων στην Αραδίππου και στα Λειβάδια»

«Μέχρι χθες το βράδυ είχαν θανατωθεί σε αυτές τις δύο περιοχές  γύρω στα 1300 ζώα. Αναμένεται να θανατωθούν ακόμα 2700», κατέληξε.

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη τραγωδία στη Λεμεσό: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του από τους γονείς του
Συναγερμός στη Ψιμολόφου: Άγνωστοι προσεγγίζουν μαθήτριες – Επείγουσα προειδοποίηση προς τους γονείς
Στη γειτονιά των αγγέλων η Παντελίτσα Θεοφίλου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της
Πανικός μετά το Ακρωτήρι: Τι συμβαίνει με το τηλέφωνο της Πολιτικής Άμυνας
Πώς να αφαιρέσετε το τηλέφωνο και το email σας από τα αποτελέσματα αναζήτησης
VIDEO: Επική on air συζήτηση στο Ακρωτήρι με φόντο τον πόλεμο - «Ξύπνησα τώρα, δεν έχω ιδέα»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Nexta: Βρέθηκε ρωσική κεραία στo drone Sahed που χτύπησε τις Βρετανικές Βάσεις στηο Ακρωτήρι - Βίντεο

 03.03.2026 - 11:14
Επόμενο άρθρο

Ηλικιωμένος «καρφώθηκε» σε πρακτορείο στοιχημάτων στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο

 03.03.2026 - 11:34
LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

Εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή ο πόλεμος που ξεκίνησαν το Σάββατο ΗΠΑ και Ισραήλ με τις επιθέσεις στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα στο Ισραήλ και επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή. Tο Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στην «καρδιά της Τεχεράνης» ενώ επέκτεινε τον πόλεμο στον Λίβανο μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

  •  03.03.2026 - 06:14
Συνάντηση Πάλμα – Δένδια: «Αναπτύξαμε στενότατο συντονισμό...η Κύπρος δεν πρόκειται να συμμετέχει σε στρατιωτική επιχείρηση»

Συνάντηση Πάλμα – Δένδια: «Αναπτύξαμε στενότατο συντονισμό...η Κύπρος δεν πρόκειται να συμμετέχει σε στρατιωτική επιχείρηση»

  •  03.03.2026 - 13:24
Σιζόπουλος: Δεν έφερε ένσταση για άρση της ασυλίας του - «Κάποιοι προσπαθούν να αποκρύψουν την αλήθεια, αλλά θα λάμψει»

Σιζόπουλος: Δεν έφερε ένσταση για άρση της ασυλίας του - «Κάποιοι προσπαθούν να αποκρύψουν την αλήθεια, αλλά θα λάμψει»

  •  03.03.2026 - 12:37
Εγκρίθηκε επίσημα το κόμμα Σήκου Πάνω – «Το ταξίδι αρχίζει τώρα…είναι μια ιστορική μέρα»

Εγκρίθηκε επίσημα το κόμμα Σήκου Πάνω – «Το ταξίδι αρχίζει τώρα…είναι μια ιστορική μέρα»

  •  03.03.2026 - 12:52
Ανείπωτη τραγωδία στη Λεμεσό: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του από τους γονείς του

Ανείπωτη τραγωδία στη Λεμεσό: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του από τους γονείς του

  •  03.03.2026 - 10:23
Αφθώδης πυρετός: Σε εξέλιξη θανατώσεις αιγοπροβάτων σε δύο περιοχές – Ποια η κατάσταση σήμερα

Αφθώδης πυρετός: Σε εξέλιξη θανατώσεις αιγοπροβάτων σε δύο περιοχές – Ποια η κατάσταση σήμερα

  •  03.03.2026 - 11:24
VIDEO: Κύμα ακυρώσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Πόσες πτήσεις επηρεάστηκαν

VIDEO: Κύμα ακυρώσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Πόσες πτήσεις επηρεάστηκαν

  •  03.03.2026 - 11:14
Μαρίνα Γεωργίου: Η πρόεδρος της Παγκ. Οργ. Κωφών υποψήφια με το κόμμα του Φειδία - Βίντεο

Μαρίνα Γεωργίου: Η πρόεδρος της Παγκ. Οργ. Κωφών υποψήφια με το κόμμα του Φειδία - Βίντεο

  •  03.03.2026 - 10:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα