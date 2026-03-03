Στη γειτονιά των αγγέλων η Παντελίτσα Θεοφίλου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της

Η Παντελίτσα έφυγε από τη ζωή στις 2/3/2026 σε ηλικία 67 ετών. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου η ώρα 14:00 στον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας στο Δάλι.

Οι τεθλιμμένοι:

Παιδιά, εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

Παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων όπως γίνονται εισφορές στην Εκκλησία και στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρο.