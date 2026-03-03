Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαVIDEO: Συγκλονίζουν οι κάτοικοι που επέλεξαν να μην φύγουν από το Ακρωτήρι - «Αν είναι το τυχερό μου να φύγω από τον πόλεμο, ας είναι»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: Συγκλονίζουν οι κάτοικοι που επέλεξαν να μην φύγουν από το Ακρωτήρι - «Αν είναι το τυχερό μου να φύγω από τον πόλεμο, ας είναι»

 03.03.2026 - 09:02
VIDEO: Συγκλονίζουν οι κάτοικοι που επέλεξαν να μην φύγουν από το Ακρωτήρι - «Αν είναι το τυχερό μου να φύγω από τον πόλεμο, ας είναι»

Οι ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή φέρνουν την Κύπρο πιο κοντά στο επίκεντρο της έντασης από ποτέ. Ο πόλεμος με επίκεντρο το Ιράν, οι επιθέσεις και οι στρατιωτικές απαντήσεις που κλιμακώνονται επικίνδυνα, δεν αποτελούν πλέον μια μακρινή γεωπολιτική κρίση, με την στοχοποίηση των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου να έχει φέρει την ένταση στο κατώφλι της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η συζήτηση δεν περιορίζεται πλέον σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο. Στο Ακρωτήρι, κάτοικοι που επέλεξαν να παραμείνουν στα σπίτια τους μιλούν με ωμό ρεαλισμό για την κατάσταση, αποτυπώνοντας την ανθρώπινη διάσταση της κρίσης.

«Στην ηλικία που είμαι δεν έχω ανάγκη να φύγω, άντε να ζήσω ακόμη ένα-δύο χρόνια. Τι θα πάθω δηλαδή; Υπάρχει κανένας που θα πεθάνει δύο φορές; Αν είναι το τυχερό μου να φύγω από τον πόλεμο, ας είναι, δεν έχω πρόβλημα», δηλώνει ένας κάτοικος.

Άλλος κάτοικος επισημαίνει τις πρακτικές δυσκολίες εγκατάλειψης της περιοχής: «Έχουμε τα χωράφια και τα ζώα μας, δεν μπορούμε να φύγουμε. Είμαστε γεωργοκτηνοτρόφοι. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τα ζώα μας».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανάφλεξη χωρίς ορίζοντα: Σενάρια αποσταθεροποίησης και μεταναστευτικές ροές - Πώς επηρεάζεται η Κύπρος
Συναγερμός στη Ψιμολόφου: Άγνωστοι προσεγγίζουν μαθήτριες – Επείγουσα προειδοποίηση προς τους γονείς
Στη γειτονιά των αγγέλων η Παντελίτσα Θεοφίλου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου - Πείτε τους να ζήσουν
Κυκλοφοριακό χάος: Πού έχει κίνηση σήμερα; - Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»
Χειροπέδες σε 17χρονο: Πυρπόλησε όχημα 28χρονης στη Λεμεσό - Τον «έκαψε» μαρτυρία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιατί ζαρώνουν τα δάχτυλα όταν μένουμε ώρα στο νερό; Η επιστημονική εξήγηση πίσω από το φαινόμενο

 03.03.2026 - 08:53
Επόμενο άρθρο

Στη γειτονιά των αγγέλων η Παντελίτσα Θεοφίλου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της

 03.03.2026 - 09:17
LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

Εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή ο πόλεμος που ξεκίνησαν το Σάββατο ΗΠΑ και Ισραήλ με τις επιθέσεις στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα στο Ισραήλ και επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή. Tο Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στην «καρδιά της Τεχεράνης» ενώ επέκτεινε τον πόλεμο στον Λίβανο μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

  •  03.03.2026 - 06:14
Λετυμπιώτης για Βάσεις: «Δεν αποκλείουμε τίποτα για τη Συνθήκη» – Σε κλοιό F-16 και φρεγατών η Κύπρος

Λετυμπιώτης για Βάσεις: «Δεν αποκλείουμε τίποτα για τη Συνθήκη» – Σε κλοιό F-16 και φρεγατών η Κύπρος

  •  03.03.2026 - 08:32
Σκιές Πολέμου στην Κύπρο: Το Ιράν, τα drones στο Ακρωτήρι και η ώρα της αλήθειας για τις Βρετανικές Βάσεις

Σκιές Πολέμου στην Κύπρο: Το Ιράν, τα drones στο Ακρωτήρι και η ώρα της αλήθειας για τις Βρετανικές Βάσεις

  •  03.03.2026 - 07:54
Καθησυχαστικός ο Αβέρωφ Νεοφύτου: «Νηφαλιότητα, όχι πανικός - Η Κύπρος δεν συμμετέχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις»

Καθησυχαστικός ο Αβέρωφ Νεοφύτου: «Νηφαλιότητα, όχι πανικός - Η Κύπρος δεν συμμετέχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις»

  •  03.03.2026 - 09:33
Πανικός μετά το Ακρωτήρι: Τι συμβαίνει με το τηλέφωνο της Πολιτικής Άμυνας

Πανικός μετά το Ακρωτήρι: Τι συμβαίνει με το τηλέφωνο της Πολιτικής Άμυνας

  •  03.03.2026 - 09:52
Συναγερμός στη Ψιμολόφου: Άγνωστοι προσεγγίζουν μαθήτριες – Επείγουσα προειδοποίηση προς τους γονείς

Συναγερμός στη Ψιμολόφου: Άγνωστοι προσεγγίζουν μαθήτριες – Επείγουσα προειδοποίηση προς τους γονείς

  •  03.03.2026 - 09:34
Ανάφλεξη χωρίς ορίζοντα: Σενάρια αποσταθεροποίησης και μεταναστευτικές ροές - Πώς επηρεάζεται η Κύπρος

Ανάφλεξη χωρίς ορίζοντα: Σενάρια αποσταθεροποίησης και μεταναστευτικές ροές - Πώς επηρεάζεται η Κύπρος

  •  03.03.2026 - 06:20
VIDEO: Συγκλονίζουν οι κάτοικοι που επέλεξαν να μην φύγουν από το Ακρωτήρι - «Αν είναι το τυχερό μου να φύγω από τον πόλεμο, ας είναι»

VIDEO: Συγκλονίζουν οι κάτοικοι που επέλεξαν να μην φύγουν από το Ακρωτήρι - «Αν είναι το τυχερό μου να φύγω από τον πόλεμο, ας είναι»

  •  03.03.2026 - 09:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα