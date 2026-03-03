VIDEO: Συγκλονίζουν οι κάτοικοι που επέλεξαν να μην φύγουν από το Ακρωτήρι - «Αν είναι το τυχερό μου να φύγω από τον πόλεμο, ας είναι»

Η συζήτηση δεν περιορίζεται πλέον σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο. Στο Ακρωτήρι, κάτοικοι που επέλεξαν να παραμείνουν στα σπίτια τους μιλούν με ωμό ρεαλισμό για την κατάσταση, αποτυπώνοντας την ανθρώπινη διάσταση της κρίσης.

«Στην ηλικία που είμαι δεν έχω ανάγκη να φύγω, άντε να ζήσω ακόμη ένα-δύο χρόνια. Τι θα πάθω δηλαδή; Υπάρχει κανένας που θα πεθάνει δύο φορές; Αν είναι το τυχερό μου να φύγω από τον πόλεμο, ας είναι, δεν έχω πρόβλημα», δηλώνει ένας κάτοικος.

Άλλος κάτοικος επισημαίνει τις πρακτικές δυσκολίες εγκατάλειψης της περιοχής: «Έχουμε τα χωράφια και τα ζώα μας, δεν μπορούμε να φύγουμε. Είμαστε γεωργοκτηνοτρόφοι. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τα ζώα μας».