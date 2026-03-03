Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στιγμές τρόμου για 77χρονη: Της «έκοψαν» το ρεύμα, την λήστεψαν και την χτύπησαν - Στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι

 03.03.2026 - 09:41
Υπόθεση ληστείας, διάρρηξης και κλοπής, παράνομης εισόδου και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό.

Γύρω στη 1.30π.μ. σήμερα, λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμένη γυναίκα σε οικία στη Λεμεσό. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην σκηνή, όπου εντόπισαν την 77χρονη στην εξώπορτα της οικίας της και η οποία έφερε τραύμα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η παραπονούμενη, ενώ κοιμόταν, σημειώθηκαν δύο διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και η ίδια εξήλθε της οικίας της με σκοπό να ελέγξει τον διακόπτη ηλεκτροδότησης. Τη δεύτερη φορά επιστρέφοντας στο σπίτι, διαπίστωσε ότι στο ένα υπνοδωμάτιο υπήρχε ακαταστασία, ενώ εμφανίστηκε ξαφνικά ένας άγνωστος άνδρας ο οποίος είχε καλυμμένο το πρόσωπο του με μαύρη κουκούλα. Σύμφωνα με την παραπονούμενη, ο άγνωστος την χτύπησε στο κεφάλι και της άρπαξε δύο χρυσές καδένες που φορούσε στον λαιμό, καθώς επίσης το κινητό της τηλέφωνο

Η 77χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό Νοσοκομείο στη Λεμεσό, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει θλαστικό τραύμα και εκδορές στο κεφάλι και κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία προληπτικά.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

