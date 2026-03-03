Themasports lifenewscy
ΥΓΕΙΑ

Θερμοκρασία στην κρεβατοκάμαρα: Γιατί τον χειμώνα είναι καλύτερο να κοιμάστε σε ένα κρύο δωμάτιο

 03.03.2026 - 09:44
Η θερμοκρασία σε ένα υπνοδωμάτιο επηρεάζει σημαντικά τον ύπνο και κατ’ επέκταση τη σωματική ευεξία, και έτσι είναι απαραίτητο να είναι στα σωστά επίπεδα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει ως βέλτιστη θερμοκρασία σε ένα σπίτι τους 21 βαθμούς. Ωστόσο, η κρεβατοκάμαρα θα πρέπει να είναι το πιο δροσερό δωμάτιο του σπιτιού, με θερμοκρασία 16-18°C, ενώ το μπάνιο συνιστάται να είναι το πιο ζεστό, περίπου στους 22°C, ώστε να ενισχύεται η αίσθηση άνεσης και να απορροφάται καλύτερα η υγρασία, καθώς ο ζεστός αέρας συγκρατεί περισσότερη υγρασία. Τον χειμώνα κανένα δωμάτιο δεν θα πρέπει να πέφτει κάτω από τους 17°C κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τη νύχτα η θέρμανση σε σαλόνι και γραφείο μπορεί να μειωθεί έως και πέντε βαθμούς.


Γιατί είναι τόσο σημαντική η σωστή θερμοκρασία στο υπνοδωμάτιο;

Η σωστή θερμοκρασία στην κρεβατοκάμαρα βοηθά το σώμα να χαλαρώσει, επιτρέποντας στη θερμοκρασία του σώματος να μειωθεί φυσικά πριν τον ύπνο και δίνοντας το σήμα για την έναρξη του «νυχτερινού προγράμματος». Πρέπει, ωστόσο, να αποφεύγονται θερμοκρασίες κάτω από 15°C, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος μούχλας. Συνιστάται σταθερή θερμοκρασία 18-19°C, ενώ σε καμία περίπτωση η θερμοκρασία δεν θα πρέπει να πέφτει κάτω από τους 14°C. Οι 12°C θεωρούνται υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία για υπνοδωμάτιο. Από την άλλη, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο κρυολογήματος και αποτελούν άσκοπη σπατάλη ενέργειας και χρημάτων, καθώς κάθε βαθμός λιγότερος εξοικονομεί περίπου 6% στο κόστος θέρμανσης.

Αυτή είναι η καλύτερη θερμοκρασία για ύπνο το καλοκαίρι και τον χειμώνα

Τόσο το καλοκαίρι όσο και τον χειμώνα η ιδανική θερμοκρασία για ξεκούραστο ύπνο κυμαίνεται μεταξύ 17 και 20°C. Σε περίπτωση μάλιστα κρυολογήματος, το δωμάτιο δεν πρέπει να είναι υπερβολικά ζεστό, καθώς ο ξηρός αέρας μπορεί να ερεθίσει την αναπνευστική οδό και να ενισχύσει τον πονόλαιμο, ενώ είναι πιθανόν να προκληθούν και νυχτερινές εφιδρώσεις.

Ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία δωματίου για νεογέννητα και βρέφη;

Η ιδανική θερμοκρασία στο παιδικό δωμάτιο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, ιδιαίτερα για τα νεογνά που τους πρώτους μήνες ζωής δεν μπορούν να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία τους. Γι’ αυτό και η θερμοκρασία του δωματίου θα πρέπει να διατηρείται μεταξύ 18°C και 20°C, ώστε να εξασφαλίζεται φυσική θερμική ισορροπία, χωρίς εφίδρωση ή ρίγη. Το φθινόπωρο και τον χειμώνα καλό είναι να μην ξεπερνά τους 21°C, καθώς ο ξηρός αέρας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στις αναπνευστικές οδούς, ενώ θερμοκρασίες κάτω από 18°C ενδέχεται να είναι υπερβολικά χαμηλές. Ο χώρος ύπνου των βρεφών δεν πρέπει να είναι πολύ ζεστός, καθώς η υπερθέρμανση κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική και μπορεί να προκαλέσει ανήσυχο ύπνο. Σύμφωνα με ειδικούς, τα παιδιά υπερθερμαίνονται πέντε φορές πιο γρήγορα από τους ενήλικες. Η θερμοκρασία μπορεί να ελέγχεται με θερμόμετρο δωματίου ή με baby monitor που διαθέτει σχετική ένδειξη. Παράλληλα, τα βρεφικά και παιδικά κρεβάτια δεν πρέπει να τοποθετούνται δίπλα σε σώματα καλοριφέρ.


Ρυθμίστε την υγρασία

Πέρα από τη θερμοκρασία, καθοριστική για έναν ξεκούραστο ύπνο είναι και η ποιότητα του αέρα. Το ιδανικό επίπεδο υγρασίας στην κρεβατοκάμαρα κυμαίνεται μεταξύ 40% και 60%. Η υπερβολική υγρασία μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη μούχλας, κάτι που γίνεται αντιληπτό όταν τα τζάμια θολώνουν από μέσα. Η μούχλα είναι και επιβλαβής για την υγεία. Έτσι, συστήνεται ο καλός αερισμός των δωματίων ως βασικό μέτρο πρόληψης.

Πηγή: iefimerida.gr

