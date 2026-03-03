Themasports lifenewscy
LIKE ONLINE

Πώς να αφαιρέσετε το τηλέφωνο και το email σας από τα αποτελέσματα αναζήτησης

 03.03.2026 - 09:40
Πώς να αφαιρέσετε το τηλέφωνο και το email σας από τα αποτελέσματα αναζήτησης

H Google προσφέρει έναν πιο άμεσο τρόπο για να περιορίσετε αυτές τις πληροφορίες και να διαχειριστείτε πιο αποτελεσματικά την online εικόνα σας.

"Αποτελέσματα για εσένα": Ο προσωπικός σας έλεγχος στην πράξη

Η λειτουργία "Results about you" σχεδιάστηκε για να εντοπίζει προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται στη μηχανή αναζήτησης. Αντί να αναζητάτε μόνοι σας ιστοσελίδα προς ιστοσελίδα, η πλατφόρμα αναλαμβάνει να παρακολουθεί το διαδίκτυο για πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς.

Αναζήτηση στοιχείων → Εντοπισμός → Ενημέρωση χρήστη → Υποβολή αιτήματος αφαίρεσης

Όταν εντοπιστεί περιεχόμενο που περιλαμβάνει τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνετε ειδοποίηση και μπορείτε άμεσα να ζητήσετε την αφαίρεσή του από τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Πώς ενεργοποιείται η λειτουργία

Ανοίξτε την εφαρμογή Google σε Android ή iPhone.

Πατήστε στη φωτογραφία του προφίλ σας επάνω δεξιά.

Επιλέξτε "Αποτελέσματα για εσένα".

Καταχωρίστε τα στοιχεία που θέλετε να παρακολουθούνται (όνομα, αριθμό τηλεφώνου, email ή διεύθυνση).

Από εκεί και πέρα, η υπηρεσία λειτουργεί αυτόματα, ενημερώνοντάς σας κάθε φορά που εντοπίζεται κάτι σχετικό.

Τι κερδίζει ο χρήστης

Περιορισμός κακόβουλης έκθεσης: Μειώνεται ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία σας για στοχευμένες επιθέσεις ή παρενόχληση.

Λιγότερο ανεπιθύμητο spam: Όσο λιγότερα δεδομένα κυκλοφορούν δημόσια, τόσο δυσκολότερο είναι για διαφημιστικές εταιρείες να τα αξιοποιήσουν.

Διαχείριση ψηφιακής φήμης: Έχετε εικόνα για το τι εμφανίζεται όταν κάποιος σας αναζητά.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η αφαίρεση αφορά τα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης και όχι την ίδια την ιστοσελίδα που φιλοξενεί την πληροφορία. Αν θέλετε πλήρη διαγραφή, απαιτείται επικοινωνία με τον διαχειριστή του συγκεκριμένου site.

Πηγή: alfavita.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

Εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή ο πόλεμος που ξεκίνησαν το Σάββατο ΗΠΑ και Ισραήλ με τις επιθέσεις στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα στο Ισραήλ και επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή. Tο Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στην «καρδιά της Τεχεράνης» ενώ επέκτεινε τον πόλεμο στον Λίβανο μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

