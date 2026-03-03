Πώς να αφαιρέσετε το τηλέφωνο και το email σας από τα αποτελέσματα αναζήτησης

"Αποτελέσματα για εσένα": Ο προσωπικός σας έλεγχος στην πράξη
Η λειτουργία "Results about you" σχεδιάστηκε για να εντοπίζει προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται στη μηχανή αναζήτησης. Αντί να αναζητάτε μόνοι σας ιστοσελίδα προς ιστοσελίδα, η πλατφόρμα αναλαμβάνει να παρακολουθεί το διαδίκτυο για πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς.
Αναζήτηση στοιχείων → Εντοπισμός → Ενημέρωση χρήστη → Υποβολή αιτήματος αφαίρεσης
Όταν εντοπιστεί περιεχόμενο που περιλαμβάνει τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνετε ειδοποίηση και μπορείτε άμεσα να ζητήσετε την αφαίρεσή του από τα αποτελέσματα αναζήτησης.
Πώς ενεργοποιείται η λειτουργία
Ανοίξτε την εφαρμογή Google σε Android ή iPhone.
Πατήστε στη φωτογραφία του προφίλ σας επάνω δεξιά.
Επιλέξτε "Αποτελέσματα για εσένα".
Καταχωρίστε τα στοιχεία που θέλετε να παρακολουθούνται (όνομα, αριθμό τηλεφώνου, email ή διεύθυνση).
Από εκεί και πέρα, η υπηρεσία λειτουργεί αυτόματα, ενημερώνοντάς σας κάθε φορά που εντοπίζεται κάτι σχετικό.
Τι κερδίζει ο χρήστης
Περιορισμός κακόβουλης έκθεσης: Μειώνεται ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία σας για στοχευμένες επιθέσεις ή παρενόχληση.
Λιγότερο ανεπιθύμητο spam: Όσο λιγότερα δεδομένα κυκλοφορούν δημόσια, τόσο δυσκολότερο είναι για διαφημιστικές εταιρείες να τα αξιοποιήσουν.
Διαχείριση ψηφιακής φήμης: Έχετε εικόνα για το τι εμφανίζεται όταν κάποιος σας αναζητά.
Τι πρέπει να γνωρίζετε
Η αφαίρεση αφορά τα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης και όχι την ίδια την ιστοσελίδα που φιλοξενεί την πληροφορία. Αν θέλετε πλήρη διαγραφή, απαιτείται επικοινωνία με τον διαχειριστή του συγκεκριμένου site.
Πηγή: alfavita.gr