Πώς να αφαιρέσετε το τηλέφωνο και το email σας από τα αποτελέσματα αναζήτησης

"Αποτελέσματα για εσένα": Ο προσωπικός σας έλεγχος στην πράξη

Η λειτουργία "Results about you" σχεδιάστηκε για να εντοπίζει προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται στη μηχανή αναζήτησης. Αντί να αναζητάτε μόνοι σας ιστοσελίδα προς ιστοσελίδα, η πλατφόρμα αναλαμβάνει να παρακολουθεί το διαδίκτυο για πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς.

Αναζήτηση στοιχείων → Εντοπισμός → Ενημέρωση χρήστη → Υποβολή αιτήματος αφαίρεσης

Όταν εντοπιστεί περιεχόμενο που περιλαμβάνει τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνετε ειδοποίηση και μπορείτε άμεσα να ζητήσετε την αφαίρεσή του από τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Πώς ενεργοποιείται η λειτουργία

Ανοίξτε την εφαρμογή Google σε Android ή iPhone.

Πατήστε στη φωτογραφία του προφίλ σας επάνω δεξιά.

Επιλέξτε "Αποτελέσματα για εσένα".

Καταχωρίστε τα στοιχεία που θέλετε να παρακολουθούνται (όνομα, αριθμό τηλεφώνου, email ή διεύθυνση).

Από εκεί και πέρα, η υπηρεσία λειτουργεί αυτόματα, ενημερώνοντάς σας κάθε φορά που εντοπίζεται κάτι σχετικό.

Τι κερδίζει ο χρήστης

Περιορισμός κακόβουλης έκθεσης: Μειώνεται ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία σας για στοχευμένες επιθέσεις ή παρενόχληση.

Λιγότερο ανεπιθύμητο spam: Όσο λιγότερα δεδομένα κυκλοφορούν δημόσια, τόσο δυσκολότερο είναι για διαφημιστικές εταιρείες να τα αξιοποιήσουν.

Διαχείριση ψηφιακής φήμης: Έχετε εικόνα για το τι εμφανίζεται όταν κάποιος σας αναζητά.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η αφαίρεση αφορά τα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης και όχι την ίδια την ιστοσελίδα που φιλοξενεί την πληροφορία. Αν θέλετε πλήρη διαγραφή, απαιτείται επικοινωνία με τον διαχειριστή του συγκεκριμένου site.

Πηγή: alfavita.gr