ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανικός μετά το Ακρωτήρι: Τι συμβαίνει με το τηλέφωνο της Πολιτικής Άμυνας

 03.03.2026 - 09:52
Έντονη αναστάτωση προκάλεσαν στα κοινωνικά δίκτυα καταγγελίες πολιτών ότι το τηλέφωνο της Πολιτικής Άμυνας δεν απαντά, σε μια περίοδο που η ανησυχία είναι αυξημένη λόγω της κατάστασης στο Ακρωτήρι. Η αναφορά ότι το τηλέφωνο «22403450 δεν απαντά με τίποτα» προκάλεσε δεκάδες αντιδράσεις, με πολίτες να εκφράζουν απογοήτευση και προβληματισμό.

Το ThemaOnline επικοινώνησε και δοκίμασε το συγκεκριμένο αριθμό. Πράγματι, διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση. Ωστόσο, ανατρέχοντας στην επίσημη ιστοσελίδα της Πολιτικής Άμυνας, εντοπίσαμε ότι οι αριθμοί που δίνονται για εξυπηρέτηση κοινού είναι το 22403451 και 22403452 και όχι το 22403450.

Δοκιμάζοντας τον αριθμό που λήγει σε 451, υπήρξε ανταπόκριση.

Αρμόδια πηγή ανέφερε στο ThemaOnline ότι το τελευταίο 24ωρο «γίνεται χαμός» στο τηλεφωνικό κέντρο, με αυξημένο όγκο κλήσεων λόγω των εξελίξεων που σχετίζονται με τις επιθέσεις Ιράν στο Ακρωτήρι στη Λεμεσό. Όπως εξήγησε, σε περιπτώσεις όπου ο πολίτης αντιλαμβάνεται ότι το τηλέφωνο δεν απαντά, στην πραγματικότητα οι γραμμές είναι κατειλημμένες από άλλες κλήσεις, κάτι που δεν εμφανίζεται πάντα ξεκάθαρα στον καλούντα.

Οι ίδιες πηγές διαβεβαιώνουν ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, ενώ υπενθυμίζεται η σημασία σωστής πληροφόρησης και χρήσης των επίσημων αριθμών επικοινωνίας.

Πανικός μετά το Ακρωτήρι: Τι συμβαίνει με το τηλέφωνο της Πολιτικής Άμυνας
Εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή ο πόλεμος που ξεκίνησαν το Σάββατο ΗΠΑ και Ισραήλ με τις επιθέσεις στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα στο Ισραήλ και επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή. Tο Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στην «καρδιά της Τεχεράνης» ενώ επέκτεινε τον πόλεμο στον Λίβανο μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

