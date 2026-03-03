Μαγειρευτά κατσαρόλας όπως παλιά: Το στέκι στη Λευκωσία που επαναφέρει το μεσημεριανό στην ουσία του - Δείτε φωτογραφίες

Το ίδιο του το όνομα αφηγείται μια ιστορία. Από την αρχαία ελληνική λέξη «κλέος» – που σημαίνει δόξα – σε συνδυασμό με τη «γεύση» που χαρακτηρίζει κάθε πιάτο, γεννήθηκε το εστιατόριο «Γευσηκλέους». Ένας τίτλος που εκφράζει τη φιλοσοφία του χώρου: φαγητά που δεν μένουν μόνο στη στιγμή της γεύσης, αλλά χαράσσονται στη μνήμη και επιστρέφουν στις συζητήσεις.

Εδώ, το lunch δεν είναι απλώς ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα, αλλά μια επιστροφή στις γνώριμες γεύσεις του σπιτιού. Η κουζίνα βασίζεται στα μαγειρευτά κατσαρόλας και σε άριστης ποιότητας πρώτες ύλες. Τα πιάτα ετοιμάζονται καθημερινά με φρέσκα υλικά, με φροντίδα και σεβασμό στη σωστή εκτέλεση. Οι γεύσεις παραμένουν αυθεντικές, οι τιμές προσιτές και η ατμόσφαιρα ζεστή — ένας χώρος που σε αγκαλιάζει από την πρώτη στιγμή.

Στο τραπέζι πρωταγωνιστούν πιάτα που μιλούν από μόνα τους: χοιρινός λαιμός κοντοσούβλι, ζουμερή μοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος, μελιτζάνες γιαχνί, χοιρινό κότσι, φιλετάκια ψαρονέφρι με σως κουμανταρίας, χοιρινό με κολοκάσι γιαχνί, λαχανοντολμάδες αυγολέμονο, μοσχαράκι σιγομαγειρεμένο σε σάλτσα ντομάτας με κριθαράκι και άλλα. Παράλληλα, το εστιατόριο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διατροφικές επιλογές, προσφέροντας πλούσιες χορτοφαγικές και νηστίσιμες προτάσεις, φρέσκα θαλασσινά και εκλεκτά όσπρια που ανανεώνουν καθημερινά το μενού.

Οι εποχικές προτάσεις διατηρούν το ενδιαφέρον ζωντανό, προσφέροντας κάθε φορά μια διαφορετική γευστική εμπειρία. Το γεύμα ολοκληρώνεται ιδανικά με μια επιλογή από τον προσεγμένο κατάλογο κρασιών, που δένει αρμονικά με τις γεύσεις και αναβαθμίζει το μεσημεριανό τραπέζι.

Σε μια πόλη που κινείται σε γρήγορους ρυθμούς, το Γευσηκλέους 62 υπενθυμίζει ότι το καλό φαγητό δεν είναι πολυτέλεια — είναι καθημερινή απόλαυση.

ΙΝFO

(70001980) Περικλέους 62, Στρόβολος, Λευκωσία.

Ωράριο λειτουργίας: Δ-Σ 12.00-16.00 & 19.00-00:00. Κ 12.00-16.00.

Ιστοσελίδα: https://geusicleous62.com/

Επίσης μπορείτε να βρείτε το μενού στο Foody & Wolt.

Με πληροφορίες από checkincyprus.com