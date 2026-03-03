Καθησυχαστικός ο Αβέρωφ Νεοφύτου: «Νηφαλιότητα, όχι πανικός - Η Κύπρος δεν συμμετέχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις»

Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 03.03.2026 - 09:33
Νέο μήνυμα έστειλε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, στον απόηχο της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, απευθύνοντας κάλεσμα για ψυχραιμία και ενότητα.

Σε ανάρτησή του, τονίζει πως η χώρα βρίσκεται σε κρίση, επισημαίνοντας ότι «στεκόμαστε δίπλα στην κυβέρνησή μας για την αντιμετώπισή της». Παράλληλα, εκφράζει ευχαριστίες προς την Ελλάδα για την έμπρακτη συμπαράσταση, καθώς και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αλληλεγγύη της.

Ο κ. Νεοφύτου ξεκαθαρίζει ότι «η Κύπρος μας δεν είναι μέρος του προβλήματος» και υπογραμμίζει πως η Κυπριακή Δημοκρατία «δεν συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή».

Καταλήγοντας, σημειώνει ότι η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και απαιτείται νηφαλιότητα.

«Όχι πανικός, ούτε εφησυχασμός. Και κυρίως, να μιλούν οι πράξεις περισσότερο από τα λόγια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

