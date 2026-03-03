Βίντεο - Έκκληση αγωνίας από τη Στυλιάνα Αβερκίου: Εγκλωβισμένη στο Ντουμπάι - «Είμαστε απελπισμένοι, δεν έχουμε καμία ενημέρωση»

Όπως αναφέρει, δεκάδες Κύπριοι βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, ανάμεσά τους οικογένειες με μικρά παιδιά, χωρίς σαφή εικόνα για το πότε και πώς θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην Κύπρο. «Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση», σημειώνει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα κλίμα αβεβαιότητας και αγωνίας. Σύμφωνα με την ίδια, ο κόσμος είναι απελπισμένος, τα χρήματα εξαντλούνται και αρκετοί αναγκάζονται να ζητούν οικονομική στήριξη από φίλους και συγγενείς για να καλύψουν βασικά έξοδα τους.

Την ίδια ώρα, όπως υποστηρίζει, το κόστος στο Ντουμπάι αυξάνεται καθημερινά, καθιστώντας την παραμονή ακόμη πιο δύσκολη για όσους δεν έχουν εναλλακτικές λύσεις. «Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, χρειαζόμαστε βοήθεια», είναι το μήνυμα που στέλνει, ζητώντας άμεση κινητοποίηση ώστε να οργανωθεί η επιστροφή των Κυπρίων που παραμένουν εγκλωβισμένοι.

