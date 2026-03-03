Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣυνάντηση Πάλμα – Δένδια: «Αναπτύξαμε στενότατο συντονισμό...η Κύπρος δεν πρόκειται να συμμετέχει σε στρατιωτική επιχείρηση»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Πάλμα – Δένδια: «Αναπτύξαμε στενότατο συντονισμό...η Κύπρος δεν πρόκειται να συμμετέχει σε στρατιωτική επιχείρηση»

 03.03.2026 - 13:24
Συνάντηση Πάλμα – Δένδια: «Αναπτύξαμε στενότατο συντονισμό...η Κύπρος δεν πρόκειται να συμμετέχει σε στρατιωτική επιχείρηση»

Συναντήθηκαν στο υπουργείο Άμυνας, Βασίλης Πάλμας και Νίκος Δένδιας και προέβησαν σε γενική ανασκόπηση των δεδομένων καθώς και γενική αξιολόγηση όσον αφορά τα θέματα ασφαλείας.

Μετά το πέρας της συνάντησης, οι δύο υπουργοί Άμυνας προέβησαν σε δηλώσεις στα Μέσα Ενημέρωσης.

Υπουργός Άμυνας Κύπρου, Βασίλης Πάλμας:

«Έχουμε αναπτύξει στενότατο συντονισμό βρισκόμαστε σε συνεχή καθημερινή διαβούλευση. Ευγνωμοσύνη προς την Ελληνική Κυβέρνηση για τις 2 φρεγάτες για την ενίσχυση της άμυνας της πατρίδας μας»

«Ενημέρωσα τον κύριο Δένδια για την κατάσταση ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπό το φως της κλιμάκωσης των γεγονότων επανέλαβα τη θέση ότι η Κύπρος δεν συμμετείχε και ούτε πρόκειται να συμμετέχει σε κάποια στρατιωτική επιχείρηση. Θέλουμε ειρηνική επίλυση διαφορών. Παραμένουμε πιστοί στον ανθρωπιστικό ρόλο που διαδραματίζει η Κύπρος»

Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας:

«Η Κύπρος δεν κείται μακρά. Η Ελλάδα είναι εδώ για να συμβάλει στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας ώστε να προστατεύσει κάθε νόμιμο πολίτη της. Η Κύπρος δεν μετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και δεν επιτρέπεται με οποιοδήποτε τρόπο η στοχοποίηση χωρών που δεν συμμετέχουν στις επιχειρήσεις αυτές»

«Με την συνεργασία Κύπρου Ελλάδας και την παρουσία των αεροπλάνων μας και των φρεγατών μας τιμάμε με τον καλύτερο τρόπο την μνήμη του Γρηγόρη Αυξεντίου.»

Δείτε το απόσπασμα: 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη τραγωδία στη Λεμεσό: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του από τους γονείς του
Συναγερμός στη Ψιμολόφου: Άγνωστοι προσεγγίζουν μαθήτριες – Επείγουσα προειδοποίηση προς τους γονείς
Στη γειτονιά των αγγέλων η Παντελίτσα Θεοφίλου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της
Πανικός μετά το Ακρωτήρι: Τι συμβαίνει με το τηλέφωνο της Πολιτικής Άμυνας
Πώς να αφαιρέσετε το τηλέφωνο και το email σας από τα αποτελέσματα αναζήτησης
VIDEO: Επική on air συζήτηση στο Ακρωτήρι με φόντο τον πόλεμο - «Ξύπνησα τώρα, δεν έχω ιδέα»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΟΗΕ: Στους 787 έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν

 03.03.2026 - 13:11
LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

Εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή ο πόλεμος που ξεκίνησαν το Σάββατο ΗΠΑ και Ισραήλ με τις επιθέσεις στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα στο Ισραήλ και επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή. Tο Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στην «καρδιά της Τεχεράνης» ενώ επέκτεινε τον πόλεμο στον Λίβανο μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

  •  03.03.2026 - 06:14
Συνάντηση Πάλμα – Δένδια: «Αναπτύξαμε στενότατο συντονισμό...η Κύπρος δεν πρόκειται να συμμετέχει σε στρατιωτική επιχείρηση»

Συνάντηση Πάλμα – Δένδια: «Αναπτύξαμε στενότατο συντονισμό...η Κύπρος δεν πρόκειται να συμμετέχει σε στρατιωτική επιχείρηση»

  •  03.03.2026 - 13:24
Σιζόπουλος: Δεν έφερε ένσταση για άρση της ασυλίας του - «Κάποιοι προσπαθούν να αποκρύψουν την αλήθεια, αλλά θα λάμψει»

Σιζόπουλος: Δεν έφερε ένσταση για άρση της ασυλίας του - «Κάποιοι προσπαθούν να αποκρύψουν την αλήθεια, αλλά θα λάμψει»

  •  03.03.2026 - 12:37
Εγκρίθηκε επίσημα το κόμμα Σήκου Πάνω – «Το ταξίδι αρχίζει τώρα…είναι μια ιστορική μέρα»

Εγκρίθηκε επίσημα το κόμμα Σήκου Πάνω – «Το ταξίδι αρχίζει τώρα…είναι μια ιστορική μέρα»

  •  03.03.2026 - 12:52
Ανείπωτη τραγωδία στη Λεμεσό: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του από τους γονείς του

Ανείπωτη τραγωδία στη Λεμεσό: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του από τους γονείς του

  •  03.03.2026 - 10:23
Αφθώδης πυρετός: Σε εξέλιξη θανατώσεις αιγοπροβάτων σε δύο περιοχές – Ποια η κατάσταση σήμερα

Αφθώδης πυρετός: Σε εξέλιξη θανατώσεις αιγοπροβάτων σε δύο περιοχές – Ποια η κατάσταση σήμερα

  •  03.03.2026 - 11:24
VIDEO: Κύμα ακυρώσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Πόσες πτήσεις επηρεάστηκαν

VIDEO: Κύμα ακυρώσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Πόσες πτήσεις επηρεάστηκαν

  •  03.03.2026 - 11:14
Μαρίνα Γεωργίου: Η πρόεδρος της Παγκ. Οργ. Κωφών υποψήφια με το κόμμα του Φειδία - Βίντεο

Μαρίνα Γεωργίου: Η πρόεδρος της Παγκ. Οργ. Κωφών υποψήφια με το κόμμα του Φειδία - Βίντεο

  •  03.03.2026 - 10:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα