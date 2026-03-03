Συνάντηση Πάλμα – Δένδια: «Αναπτύξαμε στενότατο συντονισμό...η Κύπρος δεν πρόκειται να συμμετέχει σε στρατιωτική επιχείρηση»

Μετά το πέρας της συνάντησης, οι δύο υπουργοί Άμυνας προέβησαν σε δηλώσεις στα Μέσα Ενημέρωσης.

Υπουργός Άμυνας Κύπρου, Βασίλης Πάλμας:

«Έχουμε αναπτύξει στενότατο συντονισμό βρισκόμαστε σε συνεχή καθημερινή διαβούλευση. Ευγνωμοσύνη προς την Ελληνική Κυβέρνηση για τις 2 φρεγάτες για την ενίσχυση της άμυνας της πατρίδας μας»

«Ενημέρωσα τον κύριο Δένδια για την κατάσταση ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπό το φως της κλιμάκωσης των γεγονότων επανέλαβα τη θέση ότι η Κύπρος δεν συμμετείχε και ούτε πρόκειται να συμμετέχει σε κάποια στρατιωτική επιχείρηση. Θέλουμε ειρηνική επίλυση διαφορών. Παραμένουμε πιστοί στον ανθρωπιστικό ρόλο που διαδραματίζει η Κύπρος»

Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας:

«Η Κύπρος δεν κείται μακρά. Η Ελλάδα είναι εδώ για να συμβάλει στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας ώστε να προστατεύσει κάθε νόμιμο πολίτη της. Η Κύπρος δεν μετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και δεν επιτρέπεται με οποιοδήποτε τρόπο η στοχοποίηση χωρών που δεν συμμετέχουν στις επιχειρήσεις αυτές»

«Με την συνεργασία Κύπρου Ελλάδας και την παρουσία των αεροπλάνων μας και των φρεγατών μας τιμάμε με τον καλύτερο τρόπο την μνήμη του Γρηγόρη Αυξεντίου.»

Δείτε το απόσπασμα: