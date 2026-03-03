Ασπίδα της Αθήνας στη Λευκωσία: Η Ελλάδα «ανοίγει τον δρόμο» στην Ευρώπη μετά την επίθεση στις Βάσεις - Συνάντηση Δένδια-ΠτΔ

Καλωσορίζοντας τον κ. Δένδια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θέλω δημόσια εκ μέρους του κυπριακού λαού να ευχαριστήσω τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και εσένα προσωπικά για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας, σε μια δύσκολη στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Ελλάδα δηλώνει για ακόμη μια φορά παρούσα. Μια κίνηση ιδιαίτερα ουσιαστικής αλλά και συμβολικής σημασίας. Μια κίνηση η οποία ανοίγει τον δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τη δική σας άμεση ανταπόκριση ακολουθούν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Μίλησα με τον Γάλλο πρόεδρο. Υπήρξε ανταπόκριση. Είμαι σε επαφή με τον Καγκελάριο της Γερμανίας και την Πρωθυπουργό της Ιταλίας. Και αυτό δείχνει και τον τρόπο που η Ελλάδα ανοίγει τον δρόμο για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανταποκριθεί.

Σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως και η Ελλάδα, μέσα από τις ενέργειές μας, αποδεικνύουμε στην πράξη ότι δεν είμαστε μέρος του προβλήματος, είμαστε πάντοτε μέρος της λύσης και αυτή τη δύσκολη συγκυρία θα την αντιμετωπίσουμε από κοινού, ευελπιστώντας ότι σύντομα θα επικρατήσουν ομαλές συνθήκες στην περιοχή μας. Μια περιοχή που, όπως γνωρίζεις πολύ καλά από όλες τις ιδιότητες σου, έχει παρά τις πολλές προκλήσεις, έχει και πολλές ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα από τη συνεργασία που η Ελλάδα και η Κύπρος, η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν αποδείξει στην πράξη ότι αυτό επιδιώκουν.

Με αυτά τα λόγια και επαναλαμβάνοντας τις θερμές ευχαριστίες του κυπριακού λαού, της Κυπριακής Πολιτείας για την άμεση ανταπόκριση, ευχαριστίες και προς τον ελληνικό λαό, σε καλωσορίζω για ακόμη μια φορά στην Κύπρο».

Από την πλευρά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας είπε ότι «είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι σήμερα εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Ευχαριστώ που με δέχεστε. Ήρθα για να μεταφέρω σε σένα, στον Βασίλη, αλλά και στο σύνολο του κυπριακού λαού, τη στήριξη του Πρωθυπουργού, της Ελληνικής Κυβέρνησης, αλλά - το λέω από την καρδιά μου - και του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού λαού.

Πράγματι είναι δύσκολες στιγμές. Είναι δύσκολες οι στιγμές για την ευρύτερη περιοχή μας. Όμως, η Ελλάδα θέλει να δηλώσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ο οποίος, όπως πολύ σωστά είπες, ενέχει και συμβολισμό και ουσία, την πρόθεσή της να παράσχει κατά το δυνατόν και μέσα στις δυνάμεις της και στις δυνατότητές της, όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο, στον κυπριακό λαό, στο σύνολο των νομίμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα. Θα συζητήσω με τον Βασίλη μετά τα πρακτικά μέρη αυτής της βοήθειας και θα δούμε αν και τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Είμαστε συνολικά, απολύτως στη διάθεσή σας».