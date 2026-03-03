Εγκλωβισμένοι Κύπριοι στα ΗΑΕ: «Δύσκολη η κατάσταση» - Οι προσπάθειες του Υπουργείου Εξωτερικών

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι διπλωματικές επαφές της κυπριακής πλευράς συνεχίστηκαν τις τελευταίες 48 ώρες, τόσο με κράτη μέλη και θεσμούς της ΕΕ, όσο και με τρίτες χώρες, προσθέτοντας ότι γίνεται συνεχώς ανάλυση των δεδομένων και αξιολόγηση των εξελίξεων.

Σχετικά με αναφορές περί ενεργοποίησης ρήτρας αλληλεγγύης της ΕΕ, οι πηγές επεσήμαναν ότι δεν τίθεται αυτή τη στιγμή ζήτημα μιας τέτοιας διαδικασίας, με τις διεργασίες να συνεχίζονται σε διμερές επίπεδο.

Αναφορικά με τον επαναπατρισμό εγκλωβισμένων Κύπριων πολιτών στην περιοχή, οι πηγές του Υπουργείου ανέφεραν ότι ο μεγαλύτερος αριθμός τους εντοπίζεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Προσέθεσαν ότι η διαμονή όσων βρίσκονται στο Άμπου Ντάμπι καλύπτεται από το κρατίδιο χωρίς κόστος, ενώ στο Ντουμπάι ακολουθείται μια διαφορετική διαδικασία στη λογική της αποζημίωσης των κρατήσεων, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται οικονομικές δυνατότητες της Δημοκρατίας κατά προτεραιότητα μέχρι οι τοπικές αρχές να λύσουν το πρόβλημα.

Συμπλήρωσαν ότι υπάρχει μια ομάδα Κυπρίων πολιτών που επιβαίνουν σε κρουαζιερόπλοιο σε ασφαλή περιοχή του Κατάρ, καθώς και ακόμη μια μικρή ομάδα στο Μπαχρέιν, για τους οποίους γίνεται προσπάθεια να μεταφερθούν σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας και από εκεί να μεταβούν με άλλη πτήση στην Κύπρο.

Οι προσπάθειες από κυπριακής πλευράς βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ωστόσο οι όποιες εξελίξεις θα εξαρτηθούν από την κατάσταση του εναέριου χώρου και των αεροδρομίων, σημείωσαν περαιτέρω.

Για το θέμα των απομακρύνσεων μέσω του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ, οι πηγές ανέφεραν ότι δεν υπάρχει κάτι νεότερο μέχρι στιγμής, προσθέτοντας ότι υπήρξαν διερευνητικές επαφές, ωστόσο οι όποιες εξελίξεις θα εξαρτηθούν από το κατά πόσο θα είναι ανοικτοί οι εναέριοι χώροι.

Σχολιάζοντας την όλη κατάσταση, οι πηγές ανέφεραν ότι παραμένει δύσκολη και πως η ροή των γεγονότων είναι τέτοια που απαιτεί πολλή προσπάθεια, οργάνωση και ανάλυση, στέλνοντας το μήνυμα πως απαιτείται από όλους υπομονή και συνεργασία.

Πηγή: ΚΥΠΕ