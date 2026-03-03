Τι προβλέπεται στα σχολεία σε περίπτωση εχθρικού επεισοδίου - Οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας

Όπως καταγράφεται στο Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας κάθε σχολικής μονάδας, σε περίπτωση που προκύψει αιφνιδιαστικά μεμονωμένο εχθρικό επεισόδιο χωρίς προειδοποίηση, οι άμεσες ενέργειες είναι συγκεκριμένες και ξεκάθαρες:

Όσοι βρίσκονται σε αίθουσες ή καλυμμένους χώρους δεν μετακινούνται. Καλύπτονται κάτω από θρανία ή έπιπλα, παραμένουν χαμηλά στο δάπεδο και όσο το δυνατόν μακριά από παράθυρα και τζάμια.

Όσοι βρίσκονται στο προαύλιο καλύπτονται πρόχειρα δίπλα από τοίχους ή άλλα σταθερά κτίσματα, πέφτοντας μπρούμυτα και προστατεύοντας το κεφάλι με τα χέρια, παραμένοντας ακίνητοι μέχρι να περάσει ο κίνδυνος.

Μετά τη λήξη του άμεσου κινδύνου, δίνεται οδηγία για μετακίνηση σε υπόγειους ή ισόγειους χώρους (εφόσον υπάρχουν) ή, εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν, για οργανωμένη εκκένωση του σχολείου σύμφωνα με τα προκαθορισμένα δρομολόγια διαφυγής.

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω οδηγία, όπως ειδοποίηση γονέων για παραλαβή παιδιών ή ενδεχόμενη μη λειτουργία σχολικών μονάδων, θα δοθεί αποκλειστικά από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, η εκκένωση πραγματοποιείται με ψυχραιμία, τάξη και υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης του σχολείου.

Πότε χρησιμοποιούνται τα καταφύγια

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που απαιτείται εκκένωση, μαθητές, εκπαιδευτικοί και προσωπικό μεταβαίνουν στον προκαθορισμένο Χώρο Συγκέντρωσης ή Χώρο Προφύλαξης, όπως ορίζεται στο Σχέδιο κάθε σχολικής μονάδας.

Η μετάβαση σε καταφύγια γίνεται μόνο κατόπιν οδηγιών των αρμόδιων Αρχών και αφορά προστασία από όπλα ευθυτενούς τροχιάς ή από θραύσματα συμβατικών όπλων, συνήθως για ολιγόωρη παραμονή. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η συνήθης πρακτική, που εφαρμόζεται και διεθνώς, είναι η προστασία να γίνεται εντός του σχολικού χώρου, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση, ο πανικός και η άσκοπη μετακίνηση που ενδέχεται να δημιουργήσει μεγαλύτερο κίνδυνο.

Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι όλα τα σχολεία διαθέτουν οργανωμένα σχέδια και διαδικασίες, τα οποία επικαιροποιούνται τακτικά, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας των παιδιών και του προσωπικού σε κάθε ενδεχόμενο.