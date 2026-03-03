Themasports lifenewscy
Φυλάκιση 2 ετών για παράνομη είσοδο στη χώρα στον Γεωργιανό που προσήχθη για κατασκοπεία στη Σούδα
ΕΛΛΑΔΑ

Φυλάκιση 2 ετών για παράνομη είσοδο στη χώρα στον Γεωργιανό που προσήχθη για κατασκοπεία στη Σούδα

 03.03.2026 - 16:13
03.03.2026 - 16:13

Ποινή φυλάκισης 2 ετών καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, επέβαλε σήμερα το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο συον 36χρονο Γεωργιανό, ο οποίος δικάστηκε για παράνομη είσοδο στη χώρα και παράνομη διαμονή.

Το δικαστήριο δεν έδωσε αναστολή στην έφεση και έτσι ο 38χρονος οδηγείται στη φυλακή. Κατά την απολογία του στο δικαστήριο 36χρονος Γεωργιανός με τη βοήθεια μεταφράστριας ισχυρίστηκε ότι είναι οδηγός νταλίκας.

Την ίδια στιγμή, η δικογραφία για την κατασκοπεία παραμένει στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία προς περεταίρω διερεύνηση.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

Εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή ο πόλεμος που ξεκίνησαν το Σάββατο ΗΠΑ και Ισραήλ με τις επιθέσεις στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα στο Ισραήλ και επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή. Tο Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στην «καρδιά της Τεχεράνης» ενώ επέκτεινε τον πόλεμο στον Λίβανο μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

