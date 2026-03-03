Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤεράστιες τρύπες ανοίγουν σε χωράφια - Τι κρύβεται πίσω από το ανησυχητικό φαινόμενο
LIKE ONLINE

Τεράστιες τρύπες ανοίγουν σε χωράφια - Τι κρύβεται πίσω από το ανησυχητικό φαινόμενο

 03.03.2026 - 17:30
Τεράστιες τρύπες ανοίγουν σε χωράφια - Τι κρύβεται πίσω από το ανησυχητικό φαινόμενο

Η κεντρική Τουρκία βλέπει τη γη της να ανοίγει. Κυριολεκτικά. Σε αγροτικές εκτάσεις, ειδικά στην περιοχή της Κόνια, ολοένα και περισσότερες καταβόθρες κάνουν την εμφάνισή τους, μετατρέποντας χωράφια σε επικίνδυνες ζώνες και εντείνοντας την αγωνία των κατοίκων.

Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο, όμως, σύμφωνα με τους ειδικούς, τα τελευταία 2 χρόνια έχει επιταχυνθεί αισθητά. Και όταν η γη αρχίζει να υποχωρεί με μεγαλύτερη συχνότητα, δεν μιλάμε απλώς για γεωλογία. Μιλάμε για μια περιβαλλοντική κρίση που έχει περάσει σε άλλο επίπεδο.

Η ξηρασία αδειάζει το υπέδαφος
Η βασική αιτία εντοπίζεται στη μείωση των βροχοπτώσεων και στη σταδιακή εξάντληση των υπόγειων υδάτων. Η Τουρκία αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση ξηρασίας, με μεγάλο μέρος της χώρας να βρίσκεται σε κίνδυνο ερημοποίησης. Όσο το νερό λιγοστεύει, τόσο οι αγρότες αναγκάζονται να ανοίγουν βαθύτερες γεωτρήσεις για να στηρίξουν τις καλλιέργειές τους.

Η συνεχής άντληση όμως αποδυναμώνει το υπέδαφος, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Κόνια, που στηρίζεται σε ασβεστολιθικά και άλλα διαλυτά πετρώματα. Όταν οι υδροφορείς αδειάζουν, το έδαφος χάνει τη στήριξή του και μπορεί να καταρρεύσει απότομα, δημιουργώντας μεγάλες καταβόθρες.

Σχεδόν 700 καταβόθρες και 186 λίμνες χαμένες
Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 700 καταβόθρες στην περιοχή, αριθμός που αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος. Παράλληλα, σύμφωνα με τοπικές αναφορές, η περιοχή έχει χάσει 186 από τις 240 λίμνες της μέσα σε έξι δεκαετίες, ένδειξη μιας μακροχρόνιας περιβαλλοντικής υποβάθμισης που πλέον γίνεται ορατή με δραματικό τρόπο.

Η επιτάχυνση του φαινομένου έχει οδηγήσει τις αρχές να επανεξετάσουν μέτρα ασφαλείας και σχέδια πρόληψης σε ευάλωτες περιοχές. Την ίδια στιγμή, η Τουρκία ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την COP31 του ΟΗΕ, σε μια συγκυρία που αναδεικνύει τα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών απέναντι στην κλιματική κρίση και τον στόχο περιορισμού της υπερθέρμανσης στον 1,5 βαθμό.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη τραγωδία στη Λεμεσό: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του από τους γονείς του
Συναγερμός στη Ψιμολόφου: Άγνωστοι προσεγγίζουν μαθήτριες – Επείγουσα προειδοποίηση προς τους γονείς
Στη γειτονιά των αγγέλων η Παντελίτσα Θεοφίλου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της
Εγκλωβισμένοι Κύπριοι στα ΗΑΕ: «Δύσκολη η κατάσταση» - Οι προσπάθειες του Υπουργείου Εξωτερικών
Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αρέστης Χειλίδης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΤΟΜ προειδοποιεί για επικίνδυνα οχήματα - Κίνδυνος για φωτιά και τραυματισμούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Για χρόνια στη φυλακή τρία πρόσωπα: Κρίθηκαν ένοχοι για εμπορία ναρκωτικών

 03.03.2026 - 17:09
Επόμενο άρθρο

Κάρτα ή κινητό για ανέπαφες πληρωμές; Ποια μέθοδος είναι τελικά πιο ασφαλής

 03.03.2026 - 17:56
LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

Εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή ο πόλεμος που ξεκίνησαν το Σάββατο ΗΠΑ και Ισραήλ με τις επιθέσεις στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα στο Ισραήλ και επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή. Tο Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στην «καρδιά της Τεχεράνης» ενώ επέκτεινε τον πόλεμο στον Λίβανο μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

  •  03.03.2026 - 06:14
Συνάντηση Πάλμα – Δένδια: «Αναπτύξαμε στενότατο συντονισμό...η Κύπρος δεν πρόκειται να συμμετέχει σε στρατιωτική επιχείρηση»

Συνάντηση Πάλμα – Δένδια: «Αναπτύξαμε στενότατο συντονισμό...η Κύπρος δεν πρόκειται να συμμετέχει σε στρατιωτική επιχείρηση»

  •  03.03.2026 - 13:24
Προετοιμασμένα τα σχολεία για ενδεχόμενο εκκένωσης - Γίνονται διάφορες ασκήσεις

Προετοιμασμένα τα σχολεία για ενδεχόμενο εκκένωσης - Γίνονται διάφορες ασκήσεις

  •  03.03.2026 - 18:16
Χ. Χρυσοστόμου: «Είμαστε στην αρχή του πολέμου, το Ισραήλ παρέσυρε τις ΗΠΑ»

Χ. Χρυσοστόμου: «Είμαστε στην αρχή του πολέμου, το Ισραήλ παρέσυρε τις ΗΠΑ»

  •  03.03.2026 - 16:55
Θρήνος για το άτυχο βρέφος στη Λεμεσό - Διενεργήθηκε η νεκροτομή του

Θρήνος για το άτυχο βρέφος στη Λεμεσό - Διενεργήθηκε η νεκροτομή του

  •  03.03.2026 - 17:52
Ανησυχείτε για την πτήση σας από και προς Κύπρο; Πώς μπορείτε να λάβετε άμεσα ενημέρωση με τρεις διαφορετικούς τρόπους

Ανησυχείτε για την πτήση σας από και προς Κύπρο; Πώς μπορείτε να λάβετε άμεσα ενημέρωση με τρεις διαφορετικούς τρόπους

  •  03.03.2026 - 18:13
Εγκλωβισμένοι Κύπριοι στα ΗΑΕ: «Δύσκολη η κατάσταση» - Οι προσπάθειες του Υπουργείου Εξωτερικών

Εγκλωβισμένοι Κύπριοι στα ΗΑΕ: «Δύσκολη η κατάσταση» - Οι προσπάθειες του Υπουργείου Εξωτερικών

  •  03.03.2026 - 15:59
Για χρόνια στη φυλακή τρία πρόσωπα: Κρίθηκαν ένοχοι για εμπορία ναρκωτικών

Για χρόνια στη φυλακή τρία πρόσωπα: Κρίθηκαν ένοχοι για εμπορία ναρκωτικών

  •  03.03.2026 - 17:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα