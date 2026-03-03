Θρήνος για το άτυχο βρέφος στη Λεμεσό - Διενεργήθηκε η νεκροτομή του

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τη σορό του άτυχου βρέφους λήφθηκαν δείγματα για ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Νωρίτερα το βρέφος είχε εντοπιστεί νεκρό από τους γονείς του μέσα στο σπίτι τους.

Όταν οι γονείς ξύπνησαν, διαπίστωσαν ότι το μωρό δεν ανταποκρινόταν.

Το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.