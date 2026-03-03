Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΘρήνος για το άτυχο βρέφος στη Λεμεσό - Διενεργήθηκε η νεκροτομή του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θρήνος για το άτυχο βρέφος στη Λεμεσό - Διενεργήθηκε η νεκροτομή του

 03.03.2026 - 17:52
Θρήνος για το άτυχο βρέφος στη Λεμεσό - Διενεργήθηκε η νεκροτομή του

Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του βρέφους που «έσβησε» τα ξημερώματα της Δευτέρας 2 Μαρτίου στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τη σορό του άτυχου βρέφους λήφθηκαν δείγματα για ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Νωρίτερα το βρέφος είχε εντοπιστεί νεκρό από τους γονείς του μέσα στο σπίτι τους.

Όταν οι γονείς ξύπνησαν, διαπίστωσαν ότι το μωρό δεν ανταποκρινόταν.

Το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη τραγωδία στη Λεμεσό: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του από τους γονείς του
Συναγερμός στη Ψιμολόφου: Άγνωστοι προσεγγίζουν μαθήτριες – Επείγουσα προειδοποίηση προς τους γονείς
Στη γειτονιά των αγγέλων η Παντελίτσα Θεοφίλου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της
Εγκλωβισμένοι Κύπριοι στα ΗΑΕ: «Δύσκολη η κατάσταση» - Οι προσπάθειες του Υπουργείου Εξωτερικών
Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αρέστης Χειλίδης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΤΟΜ προειδοποιεί για επικίνδυνα οχήματα - Κίνδυνος για φωτιά και τραυματισμούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κάρτα ή κινητό για ανέπαφες πληρωμές; Ποια μέθοδος είναι τελικά πιο ασφαλής

 03.03.2026 - 17:56
Επόμενο άρθρο

Ανησυχείτε για την πτήση σας από και προς Κύπρο; Πώς μπορείτε να λάβετε άμεσα ενημέρωση με τρεις διαφορετικούς τρόπους

 03.03.2026 - 18:13
LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

Εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή ο πόλεμος που ξεκίνησαν το Σάββατο ΗΠΑ και Ισραήλ με τις επιθέσεις στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα στο Ισραήλ και επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή. Tο Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στην «καρδιά της Τεχεράνης» ενώ επέκτεινε τον πόλεμο στον Λίβανο μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

  •  03.03.2026 - 06:14
Συνάντηση Πάλμα – Δένδια: «Αναπτύξαμε στενότατο συντονισμό...η Κύπρος δεν πρόκειται να συμμετέχει σε στρατιωτική επιχείρηση»

Συνάντηση Πάλμα – Δένδια: «Αναπτύξαμε στενότατο συντονισμό...η Κύπρος δεν πρόκειται να συμμετέχει σε στρατιωτική επιχείρηση»

  •  03.03.2026 - 13:24
Προετοιμασμένα τα σχολεία για ενδεχόμενο εκκένωσης - Γίνονται διάφορες ασκήσεις

Προετοιμασμένα τα σχολεία για ενδεχόμενο εκκένωσης - Γίνονται διάφορες ασκήσεις

  •  03.03.2026 - 18:16
Χ. Χρυσοστόμου: «Είμαστε στην αρχή του πολέμου, το Ισραήλ παρέσυρε τις ΗΠΑ»

Χ. Χρυσοστόμου: «Είμαστε στην αρχή του πολέμου, το Ισραήλ παρέσυρε τις ΗΠΑ»

  •  03.03.2026 - 16:55
Θρήνος για το άτυχο βρέφος στη Λεμεσό - Διενεργήθηκε η νεκροτομή του

Θρήνος για το άτυχο βρέφος στη Λεμεσό - Διενεργήθηκε η νεκροτομή του

  •  03.03.2026 - 17:52
Ανησυχείτε για την πτήση σας από και προς Κύπρο; Πώς μπορείτε να λάβετε άμεσα ενημέρωση με τρεις διαφορετικούς τρόπους

Ανησυχείτε για την πτήση σας από και προς Κύπρο; Πώς μπορείτε να λάβετε άμεσα ενημέρωση με τρεις διαφορετικούς τρόπους

  •  03.03.2026 - 18:13
Εγκλωβισμένοι Κύπριοι στα ΗΑΕ: «Δύσκολη η κατάσταση» - Οι προσπάθειες του Υπουργείου Εξωτερικών

Εγκλωβισμένοι Κύπριοι στα ΗΑΕ: «Δύσκολη η κατάσταση» - Οι προσπάθειες του Υπουργείου Εξωτερικών

  •  03.03.2026 - 15:59
Για χρόνια στη φυλακή τρία πρόσωπα: Κρίθηκαν ένοχοι για εμπορία ναρκωτικών

Για χρόνια στη φυλακή τρία πρόσωπα: Κρίθηκαν ένοχοι για εμπορία ναρκωτικών

  •  03.03.2026 - 17:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα