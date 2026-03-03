Προετοιμασμένα τα σχολεία για ενδεχόμενο εκκένωσης - Γίνονται διάφορες ασκήσεις

Στα σχολεία έχει σταλεί σήμερα Τρίτη με βάση το Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας και εγκύκλιος με οδηγίες σε περίπτωση μεμονωμένου εχθρικού επεισοδίου.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν πρωτόκολλα σε περίπτωση που χρειαστεί για οποιοδήποτε λόγο - σεισμού, εχθροπραξιών ή άλλης αιτίας - να γίνει εκκένωση και να αποχωρήσουν από τις σχολικές μονάδες παιδιά, εκπαιδευτικοί και προσωπικό του σχολείο, ο κ. Μαρκάτζιης είπε ότι «καταρχάς πρέπει να πούμε ότι τα σχολεία μας είναι προετοιμασμένα για αποχώρηση από το χώρο του σχολείου, από το κτίριο, από τις τάξεις», σημειώνοντας ότι γίνονται μάλιστα και ασκήσεις ετοιμότητας στις σχολικές μονάδες.

Στις περιπτώσεις εχθροπραξιών, συνέχισε, η πρώτη κίνηση δεν είναι να βγει κάποιος από το σχολείο, από το κτίριο.

«Αν υπάρξει εχθροπραξία χωρίς προειδοποίηση - τώρα έχουμε drones κλπ - τότε τα πρωτόκολλα αναφέρονται πολύ συγκεκριμένα, τι πρέπει να κάνουν στην τάξη τους οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά». Συνέχιζε, λέγοντας πως αν περάσει ο κίνδυνος και πρέπει να αποχωρήσουν από το κτίριο τότε βγαίνουν με τάξη. Είπε ότι στα περισσότερα σχολεία κάνουν ασκήσεις για εκκένωση του σχολείου, εκκένωση του κτιρίου και υπάρχει χώρος όπου μαζεύονται τα παιδιά μαζί με το διευθυντικό προσωπικό, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό για να περιμένουν να λάβουν οποιεσδήποτε οδηγίες.

Στη συνέχεια, είπε ο κ. Μαρκάτζιης, «επειδή μιλούμε αυτές τις μέρες δυστυχώς για περίπλοκες καταστάσεις, για πράγματα τα οποία μπορεί να παρέμβει ο ίδιος ο στρατός, το Υπουργείο Εσωτερικών, η Αστυνομία, η Πολιτική Άμυνα, αναμένουμε οδηγίες».

«Δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να δίνει οδηγίες από μόνο του σε τέτοιες περιπτώσεις. Το Υπουργείο Παιδείας περιμένει οδηγίες από τους αρμόδιους φορείς του κράτους.

Ανέφερε επίσης πως σκοπός δεν είναι να δημιουργηθεί οποιοσδήποτε πανικός, «αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι».

Μακάρι, είπε ο κ. Μαρκάτζιης, να μη φτάσουμε σε δύσκολες καταστάσεις «και ούτε πιστεύουμε ότι θα βρεθούμε σε τόσο δύσκολες καταστάσεις, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να ξέρουμε αν και εφόσον βρεθούμε σε δύσκολες καταστάσεις τι θα κάνουμε».

Είπε ότι στάλθηκε σήμερα μια εγκύκλιος όπου «έχουμε απομονώσει τις πληροφορίες που βρίσκονται στις γενικές πληροφορίες που έχουμε στείλει εδώ και καιρό στα σχολεία» με τις απαραίτητες πληροφορίες για το θέμα των εχθροπραξιών. Με τον τρόπο αυτό, τα σχολεία θα έχουν με απλοποιημένο τρόπο τα βήματα που ακολουθούνται «και μετά αφού γίνουν αυτοματοποιημένες αντιδράσεις ανάλογα με τα δεδομένα θα περιμένουν πλέον οδηγίες» είπε.

Οι οδηγίες θα δοθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους στα σχολεία για να τις υλοποιήσουν, σημείωσε.

Επανέλαβε πως δεν πρόκειται κινδυνολογία αλλά όσοι ασχολούνται με την ασφάλεια «πρέπει να παίρνουμε τα χειρότερα σενάρια και να δίνουμε οδηγίες τι πρέπει να γίνει».

«Όμως να ξέρετε ότι όσο πιο χειρότερα είναι κάποια γεγονότα, τόσο πιο λίγα πράγματα μπορείς να πεις στην αρχή. Για αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι» είπε, παροτρύνοντας τα σχολεία να διαβάσουν τα πρωτόκολλα, να διαβάσουν την εγκύκλιο που τους έχει σταλεί, να ξέρουν τι θα γίνει άμεσα και μετά να είναι έτοιμοι να ενημερωθούν αν γίνει οτιδήποτε, τι κάνουμε παραπέρα.

Απαντώντας σε ερώτηση αν υπάρχουν καταφύγια μέσα στα σχολεία και αν υπάρχει κάποια συνεργασία με αρμόδιες Υπηρεσίες, ο κ. Μαρκάτζιης είπε ότι υπάρχει συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα.

«Έχουμε εντοπίσει στα σχολεία μας το καλύτερο σημείο για να μαζευτεί το σχολείο. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις οδηγίες που θα δοθούν τα παιδιά θα μεταφερθούν στους κατάλληλους χώρους, στα καταφύγια, αν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα», επεσήμανε.

Ερωτηθείς τι κρατάμε από όλη αυτή τη σημερινή κρίση, ο κ. Μαρκάτζιης είπε ότι «πάντα το λέμε ότι όταν γίνει κάτι είναι ευκαιρία να δούμε τα λάθη μας όλοι».

«Να δούμε, ξέραμε τι πρέπει να γίνει; Διαβάσαμε στο σχολείο από πριν τις οδηγίες που υπάρχουν; Που έχουν σταλεί στα σχολεία; Έχουν την ενημέρωση τα σχολεία τι κάνουμε και σε περίπτωση σεισμού και σε περίπτωση εχθροπραξιών και σε περίπτωση μαζικής απειλής;» διερωτήθηκε.,

Αναφέρθηκε στην αξία της αυτοαξιολόγησης όταν υπάρχουν κάποια ζητήματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια, ούτως ώστε την επόμενη φορά να αντιδράσουμε καλύτερα όλοι μας. «Είναι λάθος να ψάχνουμε πάντα να βρούμε τα λάθη των άλλων, αλλά τα δικά μας να μην τα βλέπουμε. Για αυτό ναι, κάθε φορά που υπάρχει κάτι πρέπει να αποτελεί ένα πολύτιμο μάθημα για να είμαστε καλύτεροι, να αντιδράσουμε πιο σωστά» σε κάποιο περιστατικό στο μέλλον, πρόσθεσε.

Αναπλήρωση μαθημάτων

Σε ερώτηση αν θα γίνει διευθέτηση να αναπληρωθούν οι ώρες των μαθημάτων που χάθηκαν, ο κ. Μαρκάτζιης είπε ότι είναι θέμα των οικείων διευθύνσεων.

«Εγώ είμαι ο Διευθυντής τεχνικής εκπαίδευσης, δεν είχαμε επηρεαστεί ως Τεχνικές Σχολές από το χθεσινό πρόβλημα και από το πρόβλημα που συνεχίζεται και σήμερα. Άρα, η Διεύθυνση Δημοτικής και Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης θα δώσουν οδηγίες στα σχολεία για να γίνουν όλα τα απαραίτητα, ούτως ώστε τα παιδιά να μην χάσουν από το περιεχόμενο του προγράμματος τους. Θεωρώ ότι το θέμα το συγκεκριμένο δεν πρέπει να μας απασχολεί τόσο αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εκείνο το οποίο πρέπει να μας απασχολεί και να είμαστε έτοιμοι, είναι αν γίνει οποιαδήποτε νέα κατάσταση να είμαστε έτοιμοι και να ξέρουμε πως προχωρούμε και να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και να ακολουθήσουμε οδηγίες» είπε. «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε με πειθαρχία και να εκτελέσουμε τις οποιεσδήποτε οδηγίες δοθούν σε οποιαδήποτε περίπτωση», κατέληξε.

Εγκύκλιος : Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας – Οδηγίες σε περίπτωση μεμονωμένου εχθρικού επεισοδίου

Η εγκύκλιος, η οποία έχει αποσταλεί στους Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, για προληπτικούς μόνο λόγους, υπενθυμίζει ότι οι οδηγίες που αφορούν σε περίπτωση μεμονωμένου εχθρικού επεισοδίου προς τα σχολεία, καταγράφονται στο Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας (https://www.moec.gov.cy/politiki_amyna/pa_schedio_politikis_amynas.html) κάθε σχολικής μονάδας.

Συγκεκριμένα, στο σημείο 3.2 του Σχεδίου περιγράφονται οι ενέργειες στην περίπτωση, που χωρίς προειδοποίηση, προκύψει μεμονωμένο εχθρικό επεισόδιο.

«Σε περίπτωση που, χωρίς προειδοποίηση, είναι σε εξέλιξη μεμονωμένο εχθρικό επεισόδιο, ο άμεσος τρόπος αντίδρασης είναι περιορισμένος: Όσοι βρίσκεστε σε αίθουσες ή καλυμμένους χώρους, δεν μετακινείστε. Καλυφτείτε κάτω από τα έπιπλα ή γραφεία και μαζέψτε το σώμα σας κοντά στο δάπεδο, όσο γίνεται πιο μακριά από τα παράθυρα και τα τζάμια, Όσοι βρίσκεστε στο προαύλιο του σχολείου καλυφτείτε πρόχειρα δίπλα από τοίχους ή άλλα κτίσματα, πέφτοντας πρηνηδόν (μπρούμυτα) με τα χέρια προστατεύοντας το κεφάλι, Παραμείνετε ακίνητοι μέχρι τη λήξη του επεισοδίου, Όταν περάσει ο άμεσος κίνδυνος, μετακινηθείτε στους υπόγειους (εάν υπάρχουν) ή ισόγειους χώρους των κτηρίων ή εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν, δίνεται εντολή πλήρους εκκένωσης των κτηρίων της σχολικής μονάδας και αποχώρησης όλου του προσωπικού, των μαθητών/ριών και τυχόν επισκεπτών/ριών, σύμφωνα με το «Δρομολόγια διαφυγής και κάλυψης σε περίπτωση εχθρικής ενέργειας - Παράρτημα 14» αναφέρεται.

Σύμφωνα με το σχέδιο, εάν και εφόσον χρειαστεί, θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες στις Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων από αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες π.χ. για ειδοποίηση γονέων για παραλαβή των παιδιών από το σχολείο.

Τυχόν οδηγίες για λήψη άλλων έκτακτων μέτρων όπως μη λειτουργία ή έκτακτη εκκένωση κάποιων σχολείων θα δοθούν από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται επίσης το περιεχόμενο της ταυτάριθμης εγκυκλίου με ημερομηνία 30/10/2023 και θέμα «Χρήση Καταφυγίων σε Περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης» (αρ. εγκυκλίου ypp 16255).

Το ΥΠΑΝ είναι στη διάθεση όλων για επίλυση αποριών στα τηλέφωνα 22800907, 22800988, 22809583.

Η εν λόγω εγύκλιος έχει κοινοποιηθεί στους Δ.Μ.Τ.Ε.Ε.Κ., Δ.Μ.Γ.Ε., Δ.Δ.Ε., Γ.Ε.Δ.Ε., Γ.Ε.Μ.Ε., Γ.Ε.Τ.Ε., Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, Π.Ο.Ε.Δ., Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ., Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, Παγκύπρια Oμοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων, Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες και Παγκύπρια Ομοσπονδία Σχολικών Εφορειών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ