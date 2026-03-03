Την Ελλάδα θέλομεν και ας τρώγωμεν σανόν

Κατ’ αρχάς το χτύπημα (αυτό για το οποίο ξέρουμε τουλάχιστον γιατί υπάρχουν και φημολογούμενα που η κυβέρνηση λέει πως είναι... κροτίδες για το Πάσχα) αλλά και οι διαρκείς απειλές από Ιράν/Χεζμπολάχ εξαφάνισαν κάθε τι αρνητικό που αμαύρωνε το προφίλ του Ανώτατου Ευρωπαίου Ηγέτη που καλλιεργεί για το εξάμηνο της κυπριακής προεδρίας της ΕΕ ο Νίκος Χριστοδουλίδης - από videogate (καλά, αυτό πέθανε νωρίς) και υπόκοσμος μέχρι αφθώδης και εσχάτως το χάος με τα καταφύγια, τις εκκενώσεις και φυσικά το ανύπαρκτο 112 που μέχρι να λειτουργήσει δεν θα έχει μείνει ρουθούνι στο νησί. Να’ ναι καλά οι Δαναοί και δώρα φέροντες, φρεγάτες και αεροσκάφη!

Ήρθε ο Δένδιας με τα δώρα και η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη που εξακολουθεί να επιδίδεται σε μια επικίνδυνη άσκηση ισορροπίας εκθέτοντας σταθερά τη χώρα σε κινδύνους χωρίς να έχει εξασφαλίσει τη στοιχειώδη εσωτερική της θωράκιση, εμφανίστηκε... ετοιμοπόλεμη με δανεικά όπλα. Ούτε καν δανεικά για την ακρίβεια. Κι εδώ που τα λέμε ούτε καν για μας. Ή μόνο για μας. Μπορεί τα καταφύγια να αρκούν για το 40-45% του πληθυσμού, μπορεί να πασχίζουμε να αποκτήσουμε 112 από το 2022 και σύστημα αντι-drone από το 2021 (μαντέψτε που σκαλώνουν) αλλά έχουμε τις φρεγάτες “Κίμων” και “Ψαρά” να προστατεύουν τις βρετανικές βάσεις ακτές και τους ουρανούς μας. Μάλιστα. Το καλύτερο του Προέδρου: Με ξένα κόλλυβα κηδεία και bonus το ανάλογο show για εσωτερική κατανάλωση (σανού).

Άλλωστε το είπε και ο Δένδιας μετά τη συνάντησή του με τον Πάλμα: «Με τη συνεργασία Κύπρου Ελλάδας και την παρουσία των αεροπλάνων μας και των φρεγατών μας τιμάμε με τον καλύτερο τρόπο τη μνήμη του Γρηγόρη Αυξεντίου». Γιατί ως γνωστόν ο καλύτερος τρόπος να τιμήσεις τη μνήμη του Γρηγόρη Αυξεντίου είναι να προστατεύεις με αεροπλάνα και βαπόρια τις Βάσεις των δολοφόνων του. Πόσο large.

Πώς είπατε; Α ναι, συγγνώμη, την Κύπρο ήρθαν να προστατεύσουν.

Πάντως η Επιχείρηση Γαλανόλευκη δούλεψε σε πολλά επίπεδα. Ένα από τα σημαντικά, λειτούργησε ως το κουδούνι του Προέδρου Πάβλοφ που κάνει όλους τους Συναγερμικούς να τρέχουν τα σάλια τους στη θέα της γαλανόλευκης. Μιλώντας για σάλια, συναγωνίζονται τα μεγαλοστελέχη της Πινδάρου για το ποιος θα υποβάλει μεγαλύτερα και βαθύτερα σέβη στη Μητέρα Πατρίδα, σε σημείο μάλιστα να ξεχάσουν ότι είναι αντιπολίτευση (εντάξει, αυτή τέλος πάντων που είναι) και να δηλώνουν την αμέριστη συμπαράστασή τους στην κυβέρνηση “αυτή τη δύσκολη στιγμή”. WTF? Ήταν δε τόσο αναπάντεχη η επίθεση αγάπης της Πινδάρου που στο Προεδρικό λένε, παραφράζοντας έναν γνωστό για την οξυδέρκειά του πολιτικό, πως “αν δεν υπήρχε ο πόλεμος θα έπρεπε να τον εφεύρουν”.

Αυτός όμως που πραγματικά το τερμάτισε είναι ο Υφυπουργός Παιδείας της Ελλάδας καθηγητής Άγγελος Συρίγος ο οποίος σε βίντεο που ανάρτησε μας ενημέρωσε βαθιά συγκινημένος πως “ο Κίμων επιστρέφει στην Κύπρο μετά από 2.476 χρόνια για να υπερασπιστεί ξανά το νησί από τους Πέρσες”, παραβλέποντας όμως να αναφέρει μια μικρή λεπτομέρεια: Ο Κίμων δεν επέστρεψε ποτέ στην Αθήνα γιατί... σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Κιτίου. Όχι ακριβώς ο συνειρμός που θα ήθελε να κάνει το πλήρωμα της φρεγάτας, δεν νομίζετε;

Είπε επίσης ότι ο “Κίμων” θα υπερασπιστεί το νησί και απέναντι σε οποιαδήποτε άλλη απειλή στην περιοχή. Χμμ μας έρχεται μία μόνιμη απειλή, τουλάχιστον εδώ και μισό αιώνα, η οποία μάλιστα κατέχει και μεγάλο μέρος της Κύπρου αλλά δεν θυμόμαστε ποτέ να... επέστρεψε ο “Κίμων” μετά από 2.500 για να την υπερασπιστεί κάθε φορά που ο γνωστός νταής της περιοχής απειλεί την ύπαρξή της. Ή μόνο με τους Πέρσες (για την ακρίβεια ένα drone που έστειλε η Χεζμπολάχ από τον Λίβανο, ούτε καν ο Αρταξέρξης) λειτουργεί ο ποιητικός/εθνικιστικός οίστρος του Συρίγου; Ο οποίος σημειωτέον το 2014 σε συνέντευξή του στον «Φιλελεύθερο» είχε δηλώσει πως «από μια λύση τύπου σχεδίου Ανάν, είναι προτιμότερο να δημιουργηθούν στο έδαφος της Κύπρου δύο κράτη, που θα είναι μέλη στην ΕΕ» ενώ το 2016 ως ομιλητής στο μνημόσυνο του Τάσσου Παπαδόπουλου είχε πει ότι «τυχόν προσάρτηση των κατεχομένων από την Τουρκία θα βοηθούσε να δούμε κατάματα την πραγματικότητα»! Ντόιιιινγκ.

Σε παρακαλώ Μαμά Πατρίδα πες στα παιδιά σου ήρεμα με τον σανό όταν έρχονται Κύπρο. Απ’ αυτόν άλλωστε κολλήσαμε και αφθώδη.