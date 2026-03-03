Καθησυχάζει ο Φυτιρής - «Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία απειλείται»

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί στόχο ή απειλείται. Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στην πολεμική αντιπαράθεση», αναφέρει ο Υπουργός στη δήλωσή του.

Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι αποκλειστικά προληπτικού χαρακτήρα και αποσκοπούν στη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας της χώρας, προσθέτει.

Η Αστυνομία και η Εθνική Φρουρά βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή ενώ λαμβάνονται μέτρα σε 180 σημεία Παγκύπρια που αφορούν κρίσιμες υποδομές, αναφέρει ακόμη.

Οι πολίτες καλούνται να επιδεικνύουν ψυχραιμία και να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες ανακοινώσεις, καταλήγει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ