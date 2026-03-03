Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί του Τζόκερ - Μάθε αν κέρδισες 3.200.000 ευρώ

Τουλάχιστον €3.200.000 θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 2, 3, 4, 27, 31 Τζόκερ ο αριθμός: 11

